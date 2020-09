WoW Classic: Spieler erreicht Max-Level 60 – Nackt und ohne zu sterben

WoW Classic oder "Vanilla" ist das World of Warcraft, mit dem alles anfing. Bevor es Addons wie The Burning Crusade oder Wrath of the Lich King gab, gab es Clas...

Hättet ihr auch Lust, so etwas mal in WoW zu erreichen? Oder sieht das für euch nach reiner Zeitvergoldung aus?

Am Ende hat das gereicht und er erreichte Level 60 beim Questen in Winterspring.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. × sieben = forty two

Insert

You are going to send email to