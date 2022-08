Ausgehüpft! WoW nimmt Dämonenjägern das lustigste Talent gleich wieder weg

Alles, was ihr zu der neuen WoW Erweiterung „Dragonflight“ wissen müsst – in 3 Minuten

Was haltet ihr davon? Hättet ihr gerne mehr „Flummi-DH-Action“ gehabt? Oder ist es gut, dass Blizzard hier schon in der Alpha die Notbremse zieht?

Mit Dragonflight bekommen alle Charaktere in World of Warcraft wieder umfangreiche Talentbäume, die aktuell in der Alpha der neuen Erweiterung getestet werden. In vielen Fällen handelt es sich dabei vor allem um Ideen, die noch ausgearbeitet oder auch verworfen werden. Erst vor einigen Tagen hatten wir darüber berichtet, dass Dämonenjäger bald durch Hüpfen mehr Schaden machen – doch nur wenige Tage später hat Blizzard die Idee schon wieder beerdigt.

Kaum implementiert, verlieren Dämonenjäger schon wieder ihr lustigstes Talent in World of Warcraft Dragonflight. Wieder ein Fall von „Fun Detected“?

