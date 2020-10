Auch der langsame, verschlafene Realm in WoW Classic darf jetzt nach Ahn’Qiraj. Für Cortyn ist dies das „wahre“ WoW-Classic.

In World of Warcraft Classic ist aktuell wenig los. Vielen Spielern hängt Ahn’Qiraj inzwischen schon wieder zu den Ohren raus. Zahlreiche Charaktere haben bereits wieder ihre „Best in Slot“-Items ergattern und gieren nach neuem Content in Form des finalen Naxxramas-Updates oder gar The Burning Crusade. Doch ein kleiner Realm kommt jetzt erst in den Genuss von Ahn’Qiraj – der deutsche Realm Celebras.

Was ist passiert? Knapp drei Monate nach dem Release des Patches, der den Raid Ahn’Qiraj mit sich brachte, hat auch der letzte Realm endlich die Tore öffnen können. Der deutsche RP-Server Celebras ist damit der letzte Classic-Realm, der das größte Event aus WoW Classic abschließen konnte. Erst ab jetzt können die Spieler dort in den Raid eintauchen und sich dem Alten Gott C’thun stellen.

Erst jetzt ist auf Celebras AQ offen – es hat lange gedauert. Bildquelle: reddit/classicwow

Einige Spieler anderer Realms belächeln das. Es gab keine große Sammel-Aktion im Vorfeld. Keine großen Excel-Tabellen, die bereits die Beteiligung aller Gilden im Vorfeld ausgerechnet haben. Weder gab es große Verschwörungen beim Farmen, noch Killer-Squads, die gegnerische Spieler aufhalten sollen. Keine Panik, wer das Tor zuerst öffnet. Keine Drohungen, weil man Shadowlands spielen will.

All diese Negativität und destruktive Energie fehlt.

Was ist so anders an Celebras? Celebras war ein Realm, der erst nach viel Betteln und Flehen eröffnet wurde. Die deutsche Rollenspiel-Gemeinschaft wünschte sich einen deutschsprachigen Realm und der kam – Wochen nach dem Release von Classic. Das führte dazu, dass nur noch ein Teil der Spieler auf diesen Realm wechselte. Der Strom an Neulingen war dort schon fast vollends versiegt.

Das Ergebnis ist, dass Celebras nun eine extrem kleine Spielerschaft hat. Geschätzt hat Celebras vielleicht 500 aktive Spieler. Das ist so wenig, dass manche Seiten zur Erfassung der Spieleranzahl Celebras gar nicht auflisten. Die verbliebenen Spieler sind entweder Rollenspieler, gemütliche Feierabend-Zocker oder eine Mischung aus beidem – zumindest ist das mein Eindruck.

Erst nach fast 3 Monaten ist auch auf Celebras Partystimmung in Ahn’Qiraj.

Ist der Realm nicht einfach tot? Was jetzt nach einem Albtraum und toten Realm klingt, ist für die meisten Spieler dort allerdings ganz anders. Die Community ist eingeschworen, fast jeder kennt jeden. Bots gibt es nur wenige und Boosting-Werbung in den verschiedenen Channels ist quasi nicht existent – denn es gibt keinen Markt dafür.

Der WoW-Classic-Server Celebras ist mein kleines Schlaraffenland

Ja, das Suchen nach Gruppen dauert länger. Wer in einen Dungeon will, der kann auch gerne mal eine halbe oder zwei Stunden mit der Suche nach den Mitgliedern verbringen. Doch ganz ehrlich? So war das „damals“ in Vanilla auch.

In gewisser Weise ist Celebras damit der klassischste aller Classic-Realms. Ein wenig aus der Zeit gefallen, ein wenig kleiner und deutlich verschlafener, als alle anderen Server. Doch genau dieser Realm ist für mich der einzige, der einer „richtigen“ Classic-Erfahrung nahekommt und der letzte Grund, warum ich mich überhaupt noch gelegentlich in Classic einlogge. Ich tue es nicht oft, aber wenn, dann fühlt es sich nach dem WoW Classic an, von dem ihr alle geträumt habt.

Ich hoffe, dass Celebras noch lange so bleibt.

Vermutlich würde sich auch der „WoW-Opa“ hier wohlfühlen der mit 73 Jahren noch Rang 13 erreicht hat …