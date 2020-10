WoW Classic: Dieser „Opa“ hat Rang 13 erreicht – mit 73 Jahren

WoW Classic verbindet Jung und Alt. Doch auch hinter so manch einem Senioren kann ein richtiger PvP-Nerd stecken.

Gaming verbinden die meisten wohl eher mit der jüngeren oder erwachsenen Generation. Nur wenige mögen dabei an Rentner denken, die noch mit 70 Jahren oder älter in die Tastatur hämmern. Wem gefällt schon die Vorstellung, im PvP-Schlachtfeld von einem „Opa“ umgeboxt worden zu sein? In WoW Classic ist aber genau das der Fall. Ein Rentner hat dort nämlich Rang 13 im PvP erreicht – da muss echt viel Zeit reingeflossen sein.

Was ist passiert? Der Reddit-Nutzer HeavyHammerVR hat ein Bild von seinem Vater veröffentlicht. Der ist inzwischen stolze 73 Jahre alt und noch immer ein leidenschaftlicher Gamer. Wie engagiert er dabei ist, zeigt sein neuster Erfolg. In World of Warcraft Classic hat er gerade Rang 13 im PvP-System erreicht.

Nach dem ursprünglichen Foto fügte er noch ein kleines Video an, das den 73-jährigen und sein Gaming-Setup zu Beginn einer Runde im Alteractal zeigt:

Warum ist das so beeindruckend? Der Grind im PvP-System von WoW Classic ist ziemlich hart und benötigt vor allem Zeit und Ausdauer. Zwar ist Rang 13 noch nicht der höchste Rang, doch nur wenige Spieler pro Server können diesen Rang gleichzeitig inne haben. Das Erreichen eines so hohen Ranges benötigt im Grunde eine tägliche Spielzeit von vielen Stunden – wer nur mal am Wochenende ein bisschen zockt, kann Rang 13 sicher nicht erreichen.

Macht er noch weiter? Laut dem Reddit-Beitrag ist Rang 13 das Ende der Fahnenstange für den Herren. Stattdessen will er wohl „wieder mit dem Raiden anfangen“. Und wer würde diesen ehrgeizigen Herren nicht dabei haben wollen? Der Grind nach Rang 14 ist aber ohnehin nur etwas für ganz Verrückte.

Alte Leute und Gaming? Langsam werden es mehr, die das Hobby betreiben.

So reagieren andere Leute: Für den „WoW-Rentner“ gibt es eine Menge Zuspruch. Viele Spieler finden es klasse, wenn man im hohen Alter noch Zugang zu diesem Hobby findet. Auch weitere Senioren meldeten sich in dem Beitrag und erklärten, dass Gaming einfach ein viel besseres Hobby sei, um geistig aktiv zu bleiben.

So schreibt paracog:

Ich bin 74 und spiele WoW seit Cataclysm. Mir ist aufgefallen, dass meine kognitiven Fähigkeiten schärfer geworden sind, seitdem ich mit dem Spielen begonnen habe, besonders beim Fahren: Reflexe, und meine Wahrnehmung von Verkehrssituationen. Außerdem denke ich, dass es verdammt nochmal viel interessanter als Bingo ist und mir gleichzeitig auch noch soziale Interaktion beschert.

Viele andere würden sich wünschen, dass ältere Leute dem Gaming eine echte Chance geben und das Ganze nicht sofort mit „da bin ich viel zu alt für“ abtun würden.

Könnt ihr euch vorstellen, auch im hohen Alter noch zu zocken? Oder wird das später sogar der Normalfall sein?

