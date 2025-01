Blizzard bringt einen Dungeon zu WoW Classic, in den Spieler seit 20 Jahren versuchen, reinzukommen

Mit der Season of Discovery hat Blizzard einen Spielplatz erschaffen, in dem die Entwickler neue Konzepte für WoW Classic erkunden können – oder ganz neue Inhalte bringen. Ein solcher neuer Inhalt erscheint noch im Januar und dürfte vor allem Veteranen freuen.

Was ist das für ein Dungeon?

Die Karazhangruften sind ein neuer Dungeon für 5 Spieler auf Stufe 60 und wird alle 24 Stunden zurückgesetzt.

Die Gruften sind einer der geheimen Orte von WoW, an denen ihr sicher noch nie wart, dort warten etliche schaurige Szenen auf euch.

Wenn ihr den Dungeon betreten wollt, müsst ihr die Saison der Entdeckungen spielen. Im regulären WoW Classic findet ihr die Gruften nicht. Blizzard plant die Öffnung zur Phase 7 am 29. Januar 2025.

Das macht den Dungeon so besonders: Eigentlich ist Karazhan ein Raid aus The Burning Crusade, der für etliche Spieler als der beste Raid aller Zeiten gilt. Der Gebirgspass der Totenwinde ist aber schon seit Classic im Spiel.

Der Turm selbst ist das Heim von Medivh und später Khadgar, zwei der berühmtesten Magier in der Geschichte von Warcraft. Die Katakomben unter ihnen sind seit über 20 Jahren ein Mysterium, das Spieler zu ergründen versuchen.

Ursprünglich hat ein dickes Metallgitter den Eingang zu den Katakomben versperrt. Einige neugierige Spieler haben sich aber natürlich durch geglitcht, nur um… nichts zu finden. Damals gab es dort einfach noch nicht so viel zu sehen, außer ein paar seltsame und gruselige Szenen.

Heute sind die Katakomben immerhin notwendig, um die Reittiere Luzider Alptraum und Incognitro zu bekommen. Ab Ende Januar könnt ihr sie dann auch als richtigen Dungeon mit Freunden besuchen.

Blizzard plant große Events für die Saison der Entdeckungen

Die Karazhangruften sollen eine neue „Dunkelheit-Mechanik“ einführen, bei der Spieler „sich zusammenrotten und im Licht bleiben müssen“, heißt es im offiziellen Blogpost. Der Dungeon soll eine Herausforderung für gut gerüstete Helden werden.

Ebenfalls am 29. Januar startet die Invasion der Geißel. Hier heißt es, dass, anders als früher, „kein Ende in Sicht“ sein soll. Was genau das bedeutet, verraten die Entwickler nicht.

Eine Woche später, am 6. Februar, wird dann Naxxramas geöffnet. Der Raid kann mit 20 bis 40 Spielern betreten werden. Ihr findet hier neue Mechaniken und den „Ermächtigungs“-Schwierigkeitsgrad. Bei den Endbossen Sapphiron und Kel’thuzad sollen dabei neue Geheimnisse bereitliegen.

