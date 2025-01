Spieler fängt neu mit WoW an, erlebt einen der ikonischsten Momente überhaupt – Community feiert es

Wisst ihr noch, wie ihr seinerzeit den Moment erlebt hat, als Todesschwinge euch erwischt hat? Verratet es in den Kommentaren! Eine weitere schöne Story aus Azeroth findet ihr hier: Spieler trägt in WoW seit 15 Jahren den Brief seines verstorbenen Vaters mit sich herum, rührt Community zu Tränen

Nr. 1 auf Twitch wirft früheren Blizzard-Entwickler aus seiner coolen Gilde in WoW, weil der in Panik versagte

Stalking in WoW: So leiden einige und so könnt ihr euch schützen

In WoW gibt’s eine neue PUG-Meta für heroische Raids, in der Edelsteine alle Heiler ersetzen

Wer ist Todesschwinge? Der furchteinflößende Drache ist unter vielen Namen bekannt. Ehemals Neltharion, Erdenwächter und Aspekt des Todes, wurde er von den alten Göttern in den Wahnsinn getrieben. Zu Beginn der Erweiterung Cataclysm gelang es dem Meister der Zerstörung, aus seinem Gefängnis unter der Erde auszubrechen und sich zum finalen Endboss aufzuschwingen. Bis es zur letzten Konfrontation kam, konnte es Abenteurern passieren, dass der Drache plötzlich vom Himmel stieß, um diese wortwörtlich in ein Grill-Barbecue auf zwei Beinen zu verwandeln.

Als er in seinen Taschen kramte, ging der angehende Weltenretter plötzlich in Flammen auf. Überrascht schaute er Richtung Himmel, wo er ganz schwach etwas mit riesigen Flügeln erkennen konnte. Derweil sackte er den Erfolg „Im Feuer gebadet“ ein. Todesschwinge persönlich hatte den Einsteiger erwischt.

Was ist dem Spieler passiert? Auf Reddit berichtet DopeBikes, dass er vor kurzer Zeit neu mit WoW angefangen hat. Als er Stufe 44 erreicht und einen langen Dungeon gemeistert hatte, chillte er mit seinem Haustier Eule in einem der schönen Felder Azeroths.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to