Spieler trägt in WoW seit 15 Jahren den Brief seines verstorbenen Vaters mit sich herum, rührt Community zu Tränen

Einfache, unscheinbare Dinge können für Menschen einen großen Wert besitzen. Das zeigt die Geschichte des Reddit-Nutzers Striking-Food-9492, der in World of Warcraft seit 15 Jahren einen Brief von seinem Vater im Inventar liegen hat.

Was steckt hinter dem Brief? Auf Reddit erzählt Striking-Food-9492, dass sein Vater vor mittlerweile 15 Jahren an einer Motoneuron-Erkrankkung (kurz: MND, via wikipedia.org) verstorben ist. Damals war der Sohn elf Jahre alt.

In diesem Kontext nimmt World of Warcraft für Striking-Food-9492 bereits deswegen eine besondere Rolle ein, weil er das MMORPG „die gesamte Zeit“ gemeinsam mit seinem Vater gezockt hat. Dazu kommt, dass sein Vater ihm, kurz bevor die Krankheit so schlimm wurde, dass er nicht mehr spielen konnte, in WoW einen kurzen Brief geschrieben hat.

Auf dem „leeren Zettel“ stehen nur wenige Worte: „Ich liebe dich, Sohn – Dad xxx“.

Striking-Food-9492 schreibt weiter, dass dieser Brief seit 15 Jahren in seinem Inventar liegt. Wann immer er sich einloggt und die Taschen seines Charakters öffnet, fällt sein Blick zuerst auf das unscheinbare Item.

„Nicht ich weine, sondern du“

Aus der Ferne lässt sich diese Geschichte nur schwer verifizieren. Letztlich spielt das aber auch nur eine untergeordnete Rolle. Essenziell ist, dass Striking-Food-9492 mit seinen Zeilen und dem WoW-Screenshot einen Teil der Reddit-Community berührt hat. Mehr als 9.100 Daumen hoch und fast 300 Kommentare belegen das.

Wie reagiert die Community? Einige Reddit-Nutzer danken dem WoW-Spieler fürs Teilen der Erinnerung.

AJ2698 schreibt (via Reddit): „Verdammt, Bro … Ich schätze es, dass du das mit uns teilst.“

baZzSucht ergänzt (via Reddit): „Das ist eine tolle Erinnerung. Möge er in Frieden ruhen.“

bringtimetravelback bedankt sich (via Reddit): „Es tut mir wirklich leid, OP. Das ist eine schöne Erinnerung und eine schöne Sache, die du dort hast. Wirklich.“

Andere Nutzer lassen sich von der Offenheit von Striking-Food-9492 anstecken und teilen eigene Erinnerungen oder vergleichbare Schicksale.

moviejack schreibt etwa (via Reddit): „Das erinnert mich an meinen Vater. Ich habe zwar keinen Brief von ihm, aber ein Game Master war so freundlich, einen seiner Charaktere auf meinen Account zu übertragen. Jedes Mal, wenn ich seinen Charakter spiele, ist es, als ob er in dieser Welt noch am Leben wäre.“

EvanandBunky hatte ebenfalls einen harten Verlust zu beklagen (via Reddit): „Oh Mann, ich habe meinen Vater ungefähr zur gleichen Zeit verloren. Ich lebte bei ihm, während ich aufs College ging, spielte WoW sieben Tage die Woche […]. Er genoss es, das Spiel zu beobachten, wusste aber, dass es keine gute Option war, mich zu unterbrechen (ich spielte meistens PvP), also gab er mir einfach einen Kuss auf den Kopf, wenn er im Haus vorbeikam. Eines Morgens klagte er über Kopfschmerzen und ein paar Stunden später war er an einem Hirnstammschlag gestorben.“

Diese traurigen Erinnerungen gehen nicht spurlos an der Community vorbei.

FlavourHD zeigt sich gerührt (via Reddit): „Nicht ich weine, sondern du :’)“

Poringosa fühlt mit (via Reddit): „Es ist ein schrecklicher Tag für Regen.“

Ein Reddit-Nutzer merkt an, dass die Inhalte seiner WoW-Briefe nach einigen Jahren verschwunden sind (via Reddit). Daher bekommt Striking-Food-9492 die Empfehlung, den Brief auszudrucken und physisch irgendwo zu verstauen.

Andere räumen mit einem Augenzwinkern ein, dass er jetzt immerhin ein „Backup" auf Reddit angelegt hat. Kleine Notizen können Spieler natürlich auch in anderen Games zu Tränen rühren.