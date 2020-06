WoW Classic: 40 Schamanen säubern den Geschmolzenen Kern

Wer ist die beste Klasse in WoW: Classic? Ganz offenbar Schamanen, denn die brauchen niemanden sonst für den Geschmolzenen Kern – wie man hier sieht.

Im Laufe der Zeit wird die Ausrüstung der Spieler auch in World of Warcraft Classic immer besser. Das verleitet so manche Raid-Gruppe zu eher ungewöhnlichen Aktionen. Eine russische Gilde hat nun gezeigt, dass man für den Geschmolzenen Kern gar nicht alle 9 Klassen benötigt. Es reicht eine einzige – der Schamane.

Was ist da zu sehen? Der kurze Clip zeigt den finalen Kill gegen den Endboss des Geschmolzenen Kerns in World of Warcraft. Das ist ein Schlachtzug für 40 Spieler, der eigentlich eine gut gemischte Gruppe aus den meisten Klassen benötigt, um absolviert zu werden.

Wie haben die das gemacht? Schamanen können in World of Warcraft eigentlich keine „richtigen“ Tanks sein, da ihnen Fähigkeiten fehlen, um genügend Bedrohung aufzubauen. Mit genügend Erdschocks reicht die erzeugte Bedrohung aber doch, um die Aufmerksamkeit der Bosse an sich binden zu können. Da Schamanen sowohl Heiler als auch Schadensverursacher sein können, war der Rest der Konstellation recht simpel. Genügend Heil-Schamanen und Fernkämpfer sorgten dafür, dass die Bosse recht rasch fielen.

Hinzu kommt, dass ein Teil der Schamanen auch recht gute Ausrüstung besaß. So hatte der „Tank“ etwa mehrere Items, die seinen Defensivwert erhöhen und somit die Chance senken, von Bossen besonders harte Treffer zu kassieren. Das hat sicher dazu beigetragen, dass dieser Raid von Erfolg gekrönt war.

Wer sich den ganzen Clip des Raids anschauen will, kann dies auf Twitch tun.

Auch in der Retail-Version von World of Warcraft gibt es gerade einige irre Erfolge. So haben kürzlich 29 Feuermagier und 1 Dämonenjäger den heroischen Raid Ny’alotha gesäubert.

Was haltet ihr von so einer Leistung? Nicht schwer bei einem so einfachen Raid? Oder eine beeindruckende Tat?