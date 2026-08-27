WoW: Die neuen Bosse sind so schwer, dass die Profis heimlich spielen

Um die härtesten Bosse zu bezwingen, müssen die Profis von World of Warcraft auch manchmal heimlich agieren. Aber das sicherte einen First Kill.

Das Rennen um den „World First“ von Ula’tek ist in vollem Gange. Langsam aber sicher fräsen sich die Profis durch den aktuellen Schlachtzug „Der giftige Abgrund“ und Ula’tek rückt in greifbare Nähe. Doch jeder kleine Vorteil ist jetzt wichtig, weshalb einige Profis zu Geheimhaltung greifen. Anstatt all ihre Versuche zu streamen, machen sie die Kameras aus und holen sich dabei einen First Kill.

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Method sichert sich einen First Kill, macht das aber heimlich

Was ist vorgefallen? Der europäischen Gilde Method gelang es als weltweit erstes, den Boss Sszorak zu bezwingen – und zwar, während die Streams deaktiviert waren. So konnte niemand dabei zusehen, wie es der Gilde gelang, den Boss zu bezwingen – doch der Kill-Screenshot belegt, dass der Boss tatsächlich bezwungen wurde.

Für Method ist das eine große Sache, denn zuletzt hatten sie einen First Kill in Battle for Azeroth bei Königin Azshara. Das ist bereits einige Jahre her.

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Warum deaktivieren die Profis den Stream? Auch wenn das Rennen um die First Kills in den letzten Jahren immer professioneller geworden ist und eine stärkere, mediale Begleitung mit Castern erfährt, ist es am Ende doch noch ein Wettstreit, bei dem viele Faktoren zusammenkommen. Es benötigt die begabtesten Spielerinnen und Spieler der Welt, eine Menge Können und Vorbereitung, aber auch kluge Köpfe, die sich Strategien und Lösungen ausdenken.

Gerade diese Strategien sind oft der Dreh- und Angelpunkt, um einen Boss bezwingen zu können. Wenn eine Raidgruppe glaubt, dass sie einen entscheidenden Vorteil hat, die Strategie oder Team-Zusammensetzung nicht zu verraten, dann kann es sich lohnen, den Bosskampf nicht weiter der Öffentlichkeit zu zeigen, um den Vorsprung nicht zu verlieren.

Machen Profis das öfter? Hier gibt es Unterschiede in den Raid-Gruppen. Während manche Teams häufiger den Stream abschalten, veröffentlichen andere nahezu dauerhaft ihren Fortschritt. Es ist allerdings selten, dass ein tatsächlicher Kill mit ausgeschalteter Kamera – also ohne Live-Stream – stattfindet. Immerhin sind gerade das die Bilder, die viele Zuschauerinnen und Zuschauer interessieren.

Das letzte Mal, dass ein Raid-Boss zum First Kill mit ausgeschalteter Kamera besiegt wurde, war im Schloss Nathria – also vor fast 6 Jahren.

Am Ende werden jedoch sämtliche Sieges-Videos in aller Regel veröffentlicht, sodass jeder nachvollziehen kann, wie ein Kill zustande gekommen ist. Ein Schummeln ist dabei ohnehin nur schwer möglich, denn in aller Regel werden die Profi-Gilden live von Blizzard im Spiel beobachtet, um sicherzustellen, dass es keine verheerenden Bugs oder Exploits gibt. Denn leider muss man sagen: Zum Launch von Patch 12.1 gab es eine Menge Bugs und es war teilweise unspielbar.