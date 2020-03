WoW behebt das größte Problem für Twinks – Leichtere Essenzen für alle

Twinks in World of Warcraft können jubeln. Essenzen für das Herz von Azeroth gibt es bald viel einfacher. Wir verraten, was Blizzard ändern will.

Die Spieler von World of Warcraft haben seit Monaten einen großen Kritikpunkt. Die Essenzen für das Herz von Azeroth sollten für Twinks leichter zugänglich sein, denn sie behindern das Spielen von Zweitcharakteren massiv. Immerhin sind Essenzen ein wichtiger Aspekt der Kraft eines Charakters, machen 20% – 30% der Leistung eines Charakters aus, sind jedoch mit langem Grind verbunden.

Jetzt hat Blizzard überraschend eingelenkt und präsentiert eine neue Methode, wie auch Twinks leichter an Essenzen kommen.

Wie funktioniert das? Am 18. März wird Blizzard einen neuen Hotfix für World of Warcraft aufspielen. Mit diesem Patch erhaltet ihr aus dem aktuellen Content von Patch 8.3 eine neue Währung namens „Echos von Ny’alotha“. Die Währung bekommt ihr aus Aktivitäten wie:

Verstörende Visionen

Angriffe von N’Zoth (Tal der ewigen Blüten, Uldum)

Raidbossen

Mythische Schlüsselstein-Dungeons

PvP

Die Währung ist an den Charakter gebunden und kann dazu genutzt werden, um bei MUTTER Essenzen für das Herz von Azeroth auf Rang 3 zu kaufen.

Wie viel Währung es für die Aktivitäten gibt und welchen Preis die Essenzen haben werden, ist noch nicht klar und wird in den kommenden Tagen verraten. Das entscheidet dann wohl auch darüber, wie leicht die Essenzen für Twinks freischaltbar sind.

Welche Voraussetzungen gibt es? Damit ihr mit Zweitcharakteren die Essenzen kaufen könnt, ist es notwendig, dass ihr mindestens auf einem anderen Charakter die gewünschte Essenz bereits auf Rang 3 freigeschaltet habt. Ist das der Fall, dann könnt ihr mit Twinks, die sich „Echos von Ny’alotha“ erspielt haben, die entsprechende Essenz ebenfalls auf Rang 3 direkt freischalten.

Damit dürften die 6-7 Monate ohne neuen Content ein bisschen erträglicher sein.

Für welche Essenzen lohnt sich das besonders? Grundsätzlich für alle im Spiel verfügbaren Essenzen. Ganz besonders jene, die allerdings hinter einer langen Farm-Arbeit versteckt sind, wie etwa in Mechagon, Nazjatar oder auch dem Raid Ewiger Palast. Diese Essenzen benötigen oft Tage oder Wochen des Farmens, um sie auf Stufe 3 zu bekommen.

Der Hotfix bringt übrigens noch eine weitere Veränderung, nämlich mehr verderbte Ausrüstung.

Spieler sind begeistert: Im Subreddit von WoW und auf wowhead sind die Spieler von dieser Änderung nahezu ausnahmslos begeistert. Immerhin ist das genau das, was die Spieler seit Monaten gefordert und gewünscht haben. Hier ein paar Auszüge aus Kommentaren:

„GELOBT SEI UNSER LORD N’ZOTH!“

„Das wurde aber auch Zeit.“

„Besser spät als nie, schätze ich. Gute Änderung!“

Allerdings gibt es auch ein paar eher zynische Kommentare, wie den von Zen_Galactic:

Hm. Eine massive Pandemie überzieht das Land und Blizzard hat etwas getan, mit dem Twinks weniger Kopfschmerzen verursachen.

Ja, das Ende ist definitiv nah.

Was haltet ihr von der Änderung? Eine coole Neuerung, die Twinks endlich wieder spielbar macht? Oder macht das nun alles viel zu leicht?

