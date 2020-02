In WoW muss ich meine Anhänger töten und das ist ziemlich bescheuert

Für maximale Effizienz muss man in WoW seine Einheiten in den Tod schicken. Das ist ein bisschen bescheuert und ziemlich unnötig – findet zumindest Cortyn.

World of Warcraft hat eine Reihe von Mechaniken, die in der Kritik stehen. Die Anhänger-Missionen gibt es seit Warlords of Draenor. Sie sind in der Spielerschaft recht umstritten. Ein Teil der Spieler hasst sie, weil die Mechanik stark an Mobile-Games erinnert, der andere Teil der Spieler mag sie, weil sie „nebenbei“ Einkommen oder Ressourcen für den Charakter generieren.

Das ist grundsätzlich auch ziemlich simpel. Man hat einen „Missionstisch“, an dem verschiedene Missionen angeboten werden. Als Held schickt man starke Untergebene zusammen mit Truppen auf die jeweiligen Missionen und versucht dabei, die Schwierigkeiten der Missionen zu kontern. Will ich also mehrere Missionen gleichzeitig mit größtmöglichem Erfolg abarbeiten, dann muss ich meine zur Verfügung stehenden Truppen ein wenig planen oder mich auf 2-3 Missionen konzentrieren.

Am Missionstisch verdient man sich ein bisschen dazu – mit den richtigen Einheiten aber noch mehr.

Das Problem ist jedoch, dass meine mir zur Verfügung gestellten Truppen zufällig sind. Das ist grundsätzlich schon nervig genug doch mit Patch 8.3 Visionen von N’Zoth ist das noch schlimmer geworden. Ab einem respektvollen Ruf können in Uldum und dem Tal der Ewigen Blüten nämlich neue Truppen freigeschaltet werden, die dann ebenfalls per Zufall rekrutiert werden.

Diese neuen Truppen haben den zusätzlichen Bonus, dass sie von Missionen „Verderbte Andenken“ mitbringen können. Diese brauche ich, um neue Fähigkeiten in den Visionen freizuschalten, was wiederum für besseren Loot sorgt.

Einheiten mit diesem Bonus brauche ich – alle anderen dürfen in den Tod wandern.

Ich tue also gut daran, möglichst viele dieser neuen Truppen zu besitzen, damit ich möglichst viele Verderbte Andenken erhalte.

Oder anders gesagt: Will ich möglichst effektiv spielen, muss ich alle angeheuerten Truppen, die nicht dem neuen Typ entsprechen, möglichst schnell umbringen. Ich schicke sie also am besten auf Missionen, die sie garantiert töten.

Das ist nicht nur aus storytechnischer Sicht total bescheuert, sondern auch nur nervig.

Rekrutierung ist Slapstick-Comedy

Es ist auch ziemlich absurd, dass man beim entsprechenden NPC nun einfach alle möglichen Truppen rekrutiert. In Legion konnte man noch gezielt unterschiedliche Truppen-Typen anfordern, in Battle for Azeroth geschieht das per Zufallsprinzip. Der Charakter bildet Truppen aus und welche das sind, wird dann vom Glück entschieden.

Solche Szenen stelle ich mir dann immer bildlich vor, weil das die Absurdität so schön auf die Spitze treibt.

Ich sehe dann vor meinem geistigen Auge, wie meine Draenei mit Matthias Shaw spricht:

Mein Charakter:„Also wir brauchen für diese Mission Spezialisten … am besten wäre ein Trupp gnomischer Scharfschützen.“



Matthias Shaw: „Alles klar, Chef. Kümmern wir uns drum! Die sind schon auf dem Weg!“

– 10 Minuten später –

Meine neue Truppe: „Die Einheit der Profitaucher-Worgen-Krieger meldet sich zum Einsatz!“

Matthias Shaw rekrutiert – einfach irgendwas. Ist ihm offenbar egal.

Das würde ich Matthias Shaw einmal durchgehen lassen. Vielleicht zweimal. Aber dann wäre mein Geduldsfaden gerissen und ich hätte mir einen anderen Rekrutierungsoffizier gesucht, der mir auch die Truppen liefert, die ich brauche.

Klar ist das nur ein einzelner Aspekt aus Battle for Azeroth und Patch 8.3. Im Großen und Ganzen habe ich recht viel Spaß am Spiel und gehöre zu den wenigen Prozent, die das Addon noch immer genießen.

Dennoch ist das Anhänger-System in dieser Erweiterung ein RNG-System mit integriertem RNG-System. Da hätte ich mir mit Patch 8.3 eine Verbesserung und keine Verschlechterung gewünscht.

