WoW World First: Amerika hat schon 5 von 10 Bossen tot, bevor EU mitspielen kann

Welche Gilde führt gerade? Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels (14.07.2021, 12:00 Uhr, via wowprogress.com ), führt die US-Gilde Complexity Limit. Sie war als einziges bereits in der Lage, die ersten 5 Bosse bis einschließlich Dormazain alle Bosse zu bezwingen.

Kann Europa da noch aufholen? Grundsätzlich ja, das war in der Vergangenheit schon oft der Fall. Meistens sind gerade die letzten Kämpfe in einem Raid besonders knackig, sodass Gilden dort mehrere Tage oder gar Wochen verbringen, bis sie den Endboss bewältigen können. Dort verschiebt sich häufig noch, welche Gilde den ersten Platz beim Rennen abschließt.

Was ist passiert? Die amerikanischen Realms starten traditionell einen knappen halben Tag früher in die „neue Woche“ in World of Warcraft. Daher ist auch die Eröffnung des Raids „Sanktum der Herrschaft“ auf mythischer Schwierigkeit ein paar Stunden früher erfolgt.

In World of Warcraft ist gerade wieder die „heiße Phase“ angebrochen. Das World-First-Race um den ersten Kill von Sylvanas Windläufer auf mythischer Schwierigkeit hat begonnen. Insgesamt 10 Bosse warten darauf, von den Profi-Gilden ins digitale Jenseits geprügelt zu werden. Doch die Hälfte der Bosse im Sanktum der Herrschaft ist schon besiegt, bevor europäische Gilden überhaupt mitspielen können.

