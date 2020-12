WoW: Achtung beim Kauf von Legendary-Items – Sonst könntet ihr es bereuen

Legendäre Gegenstände in WoW Shadowlands haben ein kleines Detail, das ziemlich peinlich werden kann. Achtet schon beim Kauf darauf.

In World of Warcraft Shadowlands haben viele Spieler damit begonnen, sich bereits ihren ersten legendären Gegenstand zu bauen. Immerhin sind das die stärksten Items mit mächtigen Effekten, die ihr im neuen WoW-Addon bekommen könnt. Doch für manch einen Spieler gab es ein böses Erwachen – denn am legendären Gegenstand steht ein Name, den sie lieber nicht sehen wollten.

Was ist los? Wer in World of Warcraft Shadowlands ein legendäres Item herstellen will, der braucht dafür einen Roh-Gegenstand von einem Handwerker. Wer nicht selbst den Beruf ausübt, der muss zum Auktionshaus greifen oder sich von Freunden helfen lassen. Doch das Roh-Item bestimmt auch, was für ein Name später auf dem Gegenstand zu lesen ist. Wenn das fertige Legendary später angelegt wird, dann steht der Name des ursprünglichen Erschaffers daran.

So sieht man den Namen eines Spielers am Item. Bildquelle: wowhead

Ein Beispiel: Der Dämonenjäger Nemerot will sich eine legendäre Hose herstellen. Da er selbst kein Lederverarbeiter ist, greift er auf das Auktionshaus zurück und kauft sich den Roh-Gegenstand für das Legendary dort vom Spieler „Xxshadowkillerxx“.

Wenn Nemerot nun zum Runenmetz geht, um das Legendary herzustellen, trägt auch das fertige Item den Schriftzug „Hergestellt von Xxshadowkillerxx“.

Warum kann das blöd sein? Andere Spieler können euren Charakter betrachten und dabei auch diesen Schriftzug sehen. Es ist also stets einsehbar, welcher Spieler euch das Roh-Item hergestellt hat. Wenn dieser Spieler nun aber einen unpassenden Namen hat, der so gerade am Rande des Erlaubten schrammt, will man den vielleicht nicht am Körper des eigenen Charakters sehen und damit auch noch „werben“.

Achtet also bereits beim Kauf von legendären Gegenständen darauf, wer das Roh-Item hergestellt hat. Immerhin werdet ihr diesen Namen eine ganze Weile am Körper tragen und damit für diesen Spieler auch indirekt ein bisschen werben. Da möchte man lieber nicht den Schriftzug „Hergestellt von Gesichtswurstdrei“ für die nächsten Jahre am digitalen Leib tragen.

Warum ist das so? Blizzard wollte Handwerkern mit WoW Shadowlands wieder mehr Bedeutung geben. Das wurde alleine durch das Legendary-System schon erreicht, denn nur wenige Spieler werden die Mühe auf sich nehmen, um die begehrten „Rang 4“-Legendarys herstellen zu können. Diese Spieler könnten sich damit aber einen guten Ruf auf dem jeweiligen Realm verdienen. Dass der Schriftzug des jeweiligen Spielers dann am fertigen Gegenstand steht, gehört offenbar dazu.

