WoW: Abo kündigen – So funktioniert’s ganz einfach

Wie kündigt man eigentlich das Abo in World of Warcraft? Wir verraten es mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung.

Ein Abonnement für World of Warcraft ist schnell abgeschlossen. Mit nur wenigen Klicks hat man sich selbst im Battle.net-Launcher zu einer regelmäßigen Zahlung verpflichtet. Doch das Abo für WoW wieder zu kündigen, ist ein bisschen komplizierter. Die Option ist zwar nicht wirklich versteckt, aber eben auch nicht so offensichtlich wie der Abschluss eines Abos.

Wir verraten euch, wie ihr in wenigen Klicks das Abo für World of Warcraft beendet.

Das Wichtigste in Kürze:

Ruft die Battle.net-Accountverwaltung auf und loggt euch ein

Klickt auf „Spiele & Abonnements“ und wählt bei eurem WoW-Account „VERWALTEN“

Wählt „ABONNEMENT KÜNDIGEN“, beantwortet die erste Frage und klickt auf „Weiter“

Bestätigt mit einem Klick auf „Abonnement kündigen“

WoW Abo beenden – So müsst ihr vorgehen

Das Abo direkt in der Battle.net-App zu beenden, ist nicht möglich. Stattdessen müsst ihr die Accountverwaltung eures Battle.net-Accounts aufrufen. Diese erreicht ihr, wenn ihr in der Battle.net-App oben rechts euer Profilbild anklickt und dann „Account anzeigen“ auswählt. Das öffnet die Battle.net-Accountverwaltung in eurem Browser.

Alternativ könnt ihr die Seite auch direkt anwählen, müsst euch dort aber unter Umständen manuell einloggen. Hier geht’s zur Battle.net-Accountverwaltung.

In der Accountübersicht habt ihr links ein größeres Menü. Wählt dort „Spiele & Abonnements“ aus.

Ihr seht nun eine Auflistung aller Spiele, die ihr in eurem Battle.net-Account besitzt. Scrollt so weit herunter, bis ihr bei eurem Account für World of Warcraft seid. Das können unter Umständen mehrere Accounts sein, da ein einzelner Battle.net-Account mehrere WoW-Accounts beherbergen kann. Sucht euren derzeit aktiven Account und klickt rechts neben ihm auf „VERWALTEN“.

Hier seht ihr jetzt eine Übersicht zum aktuellen Account, eurem Abo-Status und der aktuellen Zahlungsmethode. Wählt rechts den Menüpunkt „ABONNEMENT KÜNDIGEN“.

Auf der nächsten Seite werdet ihr gebeten, mehrere Fragen zu beantworten, bevor ihr euer Abo kündigen könnt. Lasst euch davon nicht abschrecken. Ihr müsst lediglich auf die erste Frage eine Antwort geben. Die anderen Fragen sind optional. Sobald ihr einen Grund bei Frage 1 angegeben habt, könnt ihr ganz nach unten scrollen und auf „Weiter“ klicken.

Es folgt noch einmal eine kurze Übersicht. Hier könnt ihr sehen, wie lange ihr euch auch weiterhin in World of Warcraft einloggen könnt, bis die zuvor gekaufte Abo-Spielzeit aufgebraucht ist. Erst danach wird der Account inaktiv. Bestätigt mit einem Klick auf die Schaltfläche „Abonnement kündigen“.

Geschafft – ab jetzt ist euer WoW-Abo gekündigt und ihr müsstet erst ein neues abschließen, wenn ihr nach Ende eurer gekauften Spielzeit wieder spielen möchtet.

Werden meine Charaktere gelöscht? Nein, keine Sorge. Selbst wenn ein Account inaktiv ist, werden die Charaktere nicht von Blizzard gelöscht. Wenn ihr also eine kurze oder auch längere Pause von World of Warcraft einlegen wollt, könnt ihr euer Abo bedenkenlos kündigen. Wenn ihr dann wieder einsteigt, sind eure Charaktere auch weiterhin verfügbar – selbst dann, wenn sich World of Warcraft mit einigen Erweiterungen womöglich drastisch verändert hat.