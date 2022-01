WoW: 70-jähriger Spieler wird zu Unrecht gebannt – Community rettet ihn: „Er ist außer sich vor Freude“

Der Sohn des 70-jährigen Spielers “Zanegreen” wendet sich im subreddit an die Community mit der Bitte um Hilfe. Sein Vater sei ungerecht in World of Warcraft gebannt worden und er wisse nun nicht mehr weiter. Die Story hat aber ein Happy End.

Darum wurde Zanegreen gebannt: In dem offiziellen Subreddit von WoW meldete sich am 21. Januar der Sohn von Zanegreen zu Wort. In einem Thread erklärte er, dass sein Vater für einen Bot gehalten und deswegen eine Sperre für 6 Monate kassiert hat.

Er hat WoW seit dem Launch von Burning Crusade gespielt. Er ist ein 70 Jahre alter Mann, der es einfach gerne questet und neue Charaktere level. Er spricht nicht viel. Von außen betrachtet… ja, er scheint ein Bot zu sein. Aber es ist einfach nur ein alter Mann, der die Fantasy-Elemente des Spiels und der Welt liebt. Er hat mittlerweile wahrscheinlich um die 10 Jäger erstellt. […] Er wurde für 6 Monate gebannt. Weil er so spielt, wie Blizzard es wohl von Bots erwartet. Aber so hat er schon fast ein Jahrzehnt lang gespielt. Es ist etwas, das er wirklich liebt, besonders jetzt im Ruhestand. […] Mydadwasbanned auf reddit

Der Sohn erzählt weiter in seinem Post, dass er und sein Bruder sich bereits mehrfach an den Support von Blizzard gewendet haben. Doch sie konnten nichts erreichen und ihr Vater blieb weiterhin gesperrt. Weswegen er sich an das Subreddit gewendet hat.

Er postete das Banndatum und die Nummer des ersten Tickets, damit andere reddit-User eine Revision des Banns beantragen konnten.

Happy End mit Bonus

So ging’s weiter: Der reddit-Thread sammelte innerhalb eines Tags über 4.000 und zog die Aufmerksamkeit von Blizzard auf sich. Während ein Teil der User dort Skepsis über den Wahrheitsgehalt der Story äußerten, haben andere ihr Mitgefühl und Unterstützung zugesprochen.

Einige erzählten, dass auch ihre Eltern oder andere Familienmitglieder WoW auf eine “ungewöhnliche” Weise spielen. Sie seien alleine unterwegs oder würden sich nur die Landschaften anschauen und Quest-Texte lesen.

Daraufhin meldete sich der Community-Mitarbeiter Kalviery in dem Thread mit dem Angebot für ein Gespräch. Er betonte dabei aber, dass er aufgrund von Datenschutz nur mit dem Inhaber des Accounts, also Zanegreen selbst, sprechen kann.

Wenn der Thread-Öffner es möchte, kann er mir eine Privatnachricht mit der Ticketnummer schreiben und ich werde dafür sorgen, dass es korrekt gehandhabt wird. Aber ich werde ihm keine weitere Information geben können. Kalviery

Die Kontaktaufnahme war erfolgreich und kurze Zeit später eröffnete der Sohn einen zweiten Thread darüber, dass sein Vater entbannt wurde. Die beiden haben telefoniert und Zanegreen wäre “außer sich vor Freude”.

Der Sohn bedankte sich bei den Usern und Kalviery für die Hilfe und postete Bilder von seinem Vater mit dem Zettel “Danke reddit!” sowie einen Screenshot von der Benachrichtigung über die Entsperrung als Beweise. Als Entschädigung für den ungerechten Bann wurden dem Account 30 Tage Spielzeit zugeschrieben.

Er solle den Usern von seinem Vater ausrichten, dass “Zangreen – Tichondrius und die Gilde ‘The Chubby Emus’ sie alle fantastisch finden”.

So gab es für den Rentner dank der reddit-Community noch ein Happy End. Es ist aber nicht die einzige schöne Geschichte aus WoW:

