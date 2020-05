Wir wollten wissen, welches Feature ihr euch in World of Warcraft wünscht. Das Ergebnis ist recht eindeutig und ein langjähriger Wunsch der Spieler.

World of Warcraft bietet für die meisten Arten von Spielern etwas. Egal ob PvE, PvP, Pet Battles, Erfolge jagen oder Rollenspiel – es gibt viel zu tun. Doch gibt es einige Features, die schon seit Langem gewünscht werden und es nie ins Spiel geschafft haben. In einer Umfrage wollten wir herausfinden, welches Feature ihr am meisten wollt. Jetzt ist das Ergebnis da und die Antwort fällt recht eindeutig aus.

Aber zuerst im Schnelldurchlauf die 3 Antworten, die am wenigsten Stimmen auf sich vereinen konnten:

Mehr neue Völker (1%)

Solo-Anmeldungen für gewertetes PvP (7%)

Händler für Rüstungen gegen Abzeichen (8%)

Offenbar haben die Spieler erst einmal genug von neuen Völkern. Das liegt vermutlich an den Verbündeten Völkern, die man in Battle for Azeroth freischalten konnte. Solo-Anmeldungen für gewertetes PvP und Händler für Rüstungen gegen Abzeichen schaffen es nur knapp nicht in die Top 5. Da die Prozentwerte niedrig sind, ist das aber wohl jeweils der Wunsch einer eher kleineren Gruppe.

Platz 5: NPCs als Begleiter für Dungeons

So toll es auch ist, in einem MMORPG mit anderen Spielern gemeinsam zocken zu können, so nervig kann es aber auch sein, von diesen Menschen abhängig zu sein. Vermutlich deswegen haben 8% der Stimmen (100) für „NPCs als Begleiter für Dungeons“ gestimmt.

Das ist ein Konzept, das es in den Grundzügen schon gibt. In WoW gibt es seit einigen Erweiterungen immer wieder Begleiter, mit denen man auf Reisen gehen kann. In der neuen Startzone „Exile’s Reach“ gibt es sogar einen Dungeon, bei dem uns NPC-Begleiter an die Seite gestellt werden und Rollen wie Tank, Heiler oder DD ausfüllen.

In der Garnison warten Dutzende treue Anhänger – warum nicht ein paar in den Dungeon mitnehmen?

Ob solche Begleiter in WoW jedoch jemals im Endgame kommen, das bleibt abzuwarten. Denn dann würden viele Spieler die schwierigsten Inhalte wohl im Alleingang angehen – und das ist ja auch nicht gewollt.

Platz 4: Cross-Faction-Play

Auf dem 4. Platz findet sich mit 10% der abgegebenen Stimmen (114) der Wunsch nach dem Cross-Faction-Play. Das wäre also die Möglichkeit, als Allianz-Spieler auch mit einem Horde-Spieler gemeinsam Inhalte zu bestreiten, wie etwa Dungeons oder Raids.

Zeitlich wäre mit WoW: Shadowlands der perfekte Zeitpunkt erreicht, um dieses Feature zu ermöglichen, denn es herrscht Frieden zwischen der Horde und der Allianz. Nach dem „Battle for Azeroth“ sind die Parteien nicht mehr im direkten Konflikt und könnten gemeinsam gegen die Bedrohungen der Welt vorgehen.

Friede, Freude, Eierkuchen! Warum also kein Crossplay?

Allerdings ist auch verständlich, warum Blizzard sich gegen dieses Feature sträubt. Zum einen ist die Verfeindung von Horde und Allianz ein Grundpfeiler der World of Warcraft. Zum anderen wäre eine solche Umstellung wohl ein „Punkt ohne Wiederkehr“. Denn einmal aktiviert, würden die Spieler auf dieses Feature nicht mehr verzichten können. Das macht etwaige neue Konflikte in Zukunft schwierig.

Platz 3: Neue Klassensets mit Boni

Auf Platz 3 mit 14% der Stimmen (153) landet der Wunsch nach Klassen-Sets mit schicken Boni.

Klassen-Sets haben in World of Warcraft eine lange Tradition. Im Regelfall bekommt man sie durch das Raiden. Sie passen nicht nur optisch zur jeweiligen Klasse, sondern haben auch coole Boni, die manchmal die Spielweise ändern oder einfach einen dicken Leistungsschub mit sich bringen. Bis zum Ende von WoW: Legion gehörten solche Sets permanent zum Spiel.

Tier-Sets waren bei der Community immer sehr beliebt.

In Battle for Azeroth fehlten diese Klassensets. Das lag zum einen am System der Azerit-Ausrüstung, die viele wichtige Slots eines Klassensets belegen, zum anderen aber auch an einer neuen Herangehensweise der Entwickler. Statt Sets spezifisch für jede Klasse zu erschaffen, gab es je ein Set in der entsprechenden Rüstungskategorie, die thematisch zum Raid passte. Das kam allerdings nicht bei allen Spielern gut an und war für so manch einen Set-Fan ein Zeichen, dass Blizzard hier „faul geworden ist“.

Doch hier gibt es gute Neuigkeiten. Auch wenn Shadowlands zum Launch noch keine Klassensets mit Boni haben wird, wurde bereits angekündigt, dass Klassensets wieder auf dem Programm stehen. Es darf also wohl davon ausgegangen werden, dass mit Patch 9.1 oder 9.2 in den Raids wieder Klassensets droppen werden.

Platz 2: Eine neue, spielbare Klasse

Mit 17% (186 Stimmen) landet der Wunsch nach einer neuen Klasse auf dem 2. Platz. Neue Klassen erschienen in World of Warcraft bisher immer im Abstand von 2 Erweiterungen.

Wrath of the Lich King brachte den Todesritter

Mists of Pandaria brachte den Mönch

Legion brachte den Dämonenjäger

Shadowlands wird mit dieser Tradition brechen und keine neue Klasse bringen. Stattdessen will man alle bestehenden Klassen wieder etwas aufpeppen und ihnen mehr Möglichkeiten zur Individualisierung geben.

Nekromanten waren ein Wunsch der Spieler – schon seit Vanilla.

Doch eine komplett neue Klasse, wie etwa der Tüftler, der Barde oder auch ein Nekromant, werden seit Jahren gewünscht. Nach Jahren sind die bestehenden Klassen für viele Spieler einfach „ausgelutscht“ und sie sehnen sich nach etwas neuem in der World of Warcraft.

Platz 1: Housing

Mit satten 30% entfielen die meisten Stimmen, also 344, auf „Housing“. Das ist auch wenig verwunderlich, denn Housing war in seinen Grundzügen schon in den Vanilla-Zeiten angedacht. Seit damals gibt es ein paar einzelne Objekte im Spiel, die darauf hindeuteten, dass Blizzard Housing geplant hatte. Doch viel mehr ist nicht geschehen. Zwar gab es in Draenor die Garnison, die individuell gestaltet werden konnte, aber richtiges Housing war das nicht.

Ein eigenes Häuschen in WoW – da träumen die Spieler noch immer von.

Warum gibt es noch kein Housing? In den vergangenen Jahren hat Blizzard mehrere Gründe genannt, warum es bisher kein Housing gibt. Zum einen hatten die Entwickler die Sorge, dass Housing die Städte von WoW leer fegen würde, wenn alle nur noch Zeit in ihrem eigenen Haus verbringen. Das würde das soziale Gefühl von World of Warcraft schmälern.

Der zweite Punkt war, dass Housing sinnvoll als Feature integriert sein müsste und am besten zur aktuellen Erweiterung passt, ähnlich wie die Ordenshalle in Legion.

Bisher gibt es noch keine Hinweise darauf, dass Housing jemals in World of Warcraft implementiert wird, garantiert jedoch nicht in Shadowlands. Schade, dabei haben viele andere MMORPGs wie Final Fantasy oder WildStar doch gezeigt, wie cool Housing sein kann.

WildStar hatte cooles Housing – WoW müsste es nur 1:1 kopieren.

Was wurde sich sonst noch gewünscht? 5% von euch wollten lieber etwas ganz anderes und haben ihre Wünsche in den Kommentaren mitgeteilt. Oft ging es dabei um mehr als ein Feature, nämlich eine komplette Überarbeitung des Spiels oder umfassende Änderungen.

So wünscht sich CoolhandX:

Ganz einfach Teil 2. Weg mit den ganzen Altlasten. Neue Engine, neue Animationen, neues Kampfsystem, neue Welt, neue Geschichten. Den ganzen alten Rotz in die Tonne. Das aktuelle Spiel limitiert an allen Ecken und Kanten und wird somit in der Zukunft nichts großartiges Neues bringen.

Damian wünscht sich vor allem mehr für Solospieler:

Deutlich mehr Angebot für Solospieler und breitere Aufstellung für alle, zum Beispiel mit viel Fluff (Housing, Kostüme, Emotes, ect.)

Hättet ihr mit diesem Ausgang der Umfrage gerechnet?