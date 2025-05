WoW: 3 neue Mounts, die ihr noch heute ganz leicht holen könnt

11.02.2005 | The War Within: 27.08.2024

Release: 11.02.2005 | The War Within: 27.08.2024

In den Verstörenden Visionen gibt es noch viel mehr zu entdecken. Darunter ist auch ein Reittier in Form eines Motorrades, das allerdings deutlich mehr Arbeit benötigt. Wie ihr euch das extrem schicke Todesrad des Teufelshäschers verdient, haben wir im Guide erklärt.

Beachtet, dass es einige Meldungen gibt, denen zufolge dieses Reittier manchmal verbuggt sein kann, obwohl ihr die richtige Zutat hinzufügt. In dem Fall müsst ihr es in einem späteren Durchlauf noch einmal versuchen.

Die Notiz enthält den korrekten Hinweis, was der Greif zu Fressen haben will. Die entsprechende Zutat gebt ihr dann in die kleine Schüssel und interagiert daraufhin erneut mit der Schüssel.

Beachtet hierbei, dass es keine Garantie gibt, dass die Schwärmilbe tatsächlich spawt. Ihr könnt Glück haben und sie schon bei eurem ersten Besuch treffen oder es kann viele Male dauern, bis die Beschwörung an einem Müllhaufen gelingt. Versucht es am besten immer wieder nebenbei, während ihr die Visionen ohnehin abschließt.

Habt ihr alle Hufeisen gefunden, dann begebt euch in das Zwergenviertel. Dort könnt ihr mit der Schmiede in der Mitte interagieren und versuchen, die Hufeisen zu vernichten. Das wiederum beschwört Feinde „Leerengeschmiedeter Hengst“, den ihr besiegen müsst. Er droppt das Reittier Leerenvernarbter Hengst, den ihr anschließend eurer Sammlung hinzufügen könnt.

Insgesamt 4 Hufeisen könnt ihr in der Verstörenden Vision von Sturmwind finden. Sie liegen entweder in „Blumenkästen“ oder direkt im Gras. Wenn ihr ein Hufeisen einsammelt, erhaltet ihr einen stapelbaren Buff – bis zu 4-mal.

In World of Warcraft sind seit einigen Tagen die Verstörenden Visionen zurück und bringen jede Menge neuer Belohnungen. Neben den neuen Kopf-Verzauberungen gibt es vor allem auch einige Reittiere, die ihr euch verdienen könnt.

Mit diesen 3 Reittieren könnt ihr eure Reittier-Sammlung in World of Warcraft leicht erweitern. Wir verraten, wie ihr sie erhaltet.

