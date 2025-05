WoW: 3 neue Mounts, die ihr in der Vision von Orgrimmar bekommen könnt

3 neue Reittiere, mit denen ihr eure Sammlung in World of Warcraft ergänzen könnt, zeigen wir euch hier.

Die Verstörende Vision von Orgrimmar ist live – im neuen Gewand von Patch 11.1.5. Damit gehen nicht nur starke Verzauberungen einher, sondern auch eine ganze Reihe neuer Mounts, die ihr euch in der Vision verdienen könnt. Wir verraten euch, wie ihr an 3 schicke Reittiere kommt und was ihr dafür tun müsst.

Leerenvernarbte Rudelmutter

Voraussetzung: Mindestens 1 aktive Maske

Um diese Wolfsmutter in der blauen Farbe der Leere zu erhalten, müsst ihr ein kleines Rätsel lösen. In Orgrimmar gibt es zwei verschiedene, etwas versteckte Gegenstände, die ihr sehen könnt, sobald ihr mindestens eine Maske aktiv habt. Wenn ihr die entsprechenden Items aufhebt, bekommt ihr einen stapelbaren Buff namens „Zerfetzte Wolfsreiterausrüstung“.

Den Fundort beider Gegenstände und den Ort des Kampfes seht ihr auf der Karte:

Rot sind die Items, Gelb der Kampfbereich.

Sobald ihr zwei Stapel dieses Buffs habt (also beide Items gefunden), geht ihr damit in das Geschäft für Lederverarbeitung und klickt den großen Teppich an. Dadurch spawnt die Rudelmutter, die ihr nur noch umhauen müsst, um sie als Mount einzusacken.

Nistende Schwärmilbe

Voraussetzung: Mindestens 1 aktive Maske

An verschiedenen Stellen in der Vision von Orgrimmar könnt ihr Müllhaufen entdecken, die aus Papier und alten Klamotten bestehen. Die Müllhaufen funkeln zwar nicht auffällig, aber ihr könnt mit diesen interagieren, wenn ihr nah an sie herantretet. Dabei erscheinen unterschiedliche Feinde – mal sind es Ratten, mal große Schleime.

Es besteht jedoch eine geringe Chance, dass stattdessen eine Nistende Schwärmilbe spawnt. Wenn ihr die umhaut, droppt sie sich selbst als Mount.

In den Müllhaufen könnt ihr die Milbe finden. Manchmal.

Beachtet hierbei, dass es keine Garantie gibt, dass die Schwärmilbe tatsächlich auftaucht. Es kann durchaus sein, dass ihr mehrere Visionen am Stück erlebt, alle Müllhaufen durchsucht und sie trotzdem nicht auftaucht. Es gehört eine gewisse Portion Glück dazu.

Denkt ebenfalls daran, dass ihr dieses Mount auch in der Vision von Sturmwind erhalten könnt! Die Schwärmilbe ist in beiden Versionen der Vision das gleiche Mount.

Leerenvernarbter Windreiter

Voraussetzung: Mindestens 2 aktive Masken

Um den Leerenvernarbten Windreiter einzusacken, müsst ihr mit mindestens 2 aktiven Masken in das Tal der Weisheit gehen. Erledigt dort alle Aufgaben, sodass das Gebiet als abgeschlossen zählt. Bleibt nun aber im Gebiet und geht zum Fahrstuhl im Südosten des Gebiets. Die Leeren-Barriere, die hier zuvor war, sollte nun weg sein.

Mit 2 Masken findet ihr hier den Windreiter-Aufzug – wenn ihr alles erledigt habt.

Reist nach oben, wo ihr einige „Leerenvernarbtes Junges“ findet. Besiegt sie alle, damit der Leerenvernarbte Windreiter erscheint. Besiegt das Tier und es droppt sich selbst als Mount!

Sollte gerade nicht die Verstörende Vision von Orgrimmar aktiv sein, dann könnt ihr stattdessen Sturmwind erleben. Auch dort könnt ihr eine Reihe schicker Reittiere abstauben. Einen Guide für 3 Mounts aus der Vision von Sturmwind haben wir hier.