WoW: Auch nach 3 Jahren wissen viele noch nicht, wie die neueste Klasse funktioniert

Rufer in World of Warcraft haben es noch immer schwer. Denn viele verstehen nicht, wie sie eigentlich im Kampf helfen.

In World of Warcraft gibt es 3 feste Rollen. Tanks binden die Gegner an sich, Heiler sorgen dafür, dass alle genug Lebenspunkte haben und DPS-Charaktere verursachen den Schaden. Das ist die Holy Trinity, der Grundpfeiler von vielen MMORPGs. Doch eine Spezialisierung im Spiel lässt sich nicht so leicht einordnen – der Verstärkung-Rufer. Der ist zwar als DPS-Charakter erkennbar, aber seine Schadenszahlen sind gering. Denn eigentlich ist er ein Supporter.

Das wissen nur nach über 3 Jahren noch immer sehr viele Leute nicht.

Verstärkung ist nicht klar im Damage Meter zu erkennen

Was ist das Problem am Rufer? Der Rufer grundsätzlich ist kein Problem, sondern nur die Spezialisierung Verstärkung („Augmentation“). Die ist nämlich in der Anzeige eine DPS-Spezialisierung, hat aber tatsächlich eher Support-Eigenschaften. Sie erhöht die Leistung von anderen Charakteren, die dann mehr Schaden verursachen.

Grundsätzlich ist das ein interessanter Spielstil, der Gruppen deutlich voranbringen kann. Doch das Problem: In der Auswertung lässt sich nicht erkennen, wie viel der Verstärkung-Rufer tatsächlich beiträgt.

Wer diese Spezialisierung nicht kennt und ins Damage Meter schaut, wird dort nur sehen, dass der Rufer relativ wenig Schaden selbst verursacht. Das ist bereits seit Jahren ein Problem.

Was ist die Folge davon? Wer auf das Damage Meter schaut, wird sich fragen: „Warum macht dieser DPS-Charakter so wenig Schaden?“ Das kann dann schnell zum Gruppenausschluss führen – wenn die ganze Gruppe nicht weiß, was ein Verstärkung-Rufer eigentlich macht, wie immer wieder Beispiele zeigen, etwa im Subreddit von WoW:

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Solche unangenehmen Situationen kommen immer wieder vor.

Wie lässt sich das beheben? Eigentlich wäre die Einführung eines eigenen Damage Meters von Blizzard der perfekte Zeitpunkt gewesen, um den geboosteten Schaden von Rufern korrekt darzustellen, damit die ganze Gruppe auf einen Blick sieht, wie viel dieser Charakter tatsächlich zum Kampf beiträgt. Solange das nicht der Fall ist, wird es immer wieder Vorfälle geben, in denen Rufer beschuldigt wird, schlechte Leistungen zu erbringen.

Allerdings kann man sich auch fragen, ob der Ausschluss aus der Gruppe wirklich das schlimmste Schicksal ist, das den Rufer dann ereilt. Denn vielleicht will man auch gar nicht in einer Gruppe sein, die grundlegende Mechaniken anderer Klassen nicht versteht oder kennt.

Aber manche Klassen in WoW sind ohnehin etwas kurios. Wusstet ihr etwa, dass Krieger besonders große Reparatur-Kosten haben, wenn sie ihre Klasse richtig spielen?