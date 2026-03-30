WoW: Auch nach 3 Jahren wissen viele noch nicht, wie die neueste Klasse funktioniert

MMORPGNews
2 Min. Cortyn 0 Kommentare Lesezeichen
WoW: Auch nach 3 Jahren wissen viele noch nicht, wie die neueste Klasse funktioniert

Rufer in World of Warcraft haben es noch immer schwer. Denn viele verstehen nicht, wie sie eigentlich im Kampf helfen.

In World of Warcraft gibt es 3 feste Rollen. Tanks binden die Gegner an sich, Heiler sorgen dafür, dass alle genug Lebenspunkte haben und DPS-Charaktere verursachen den Schaden. Das ist die Holy Trinity, der Grundpfeiler von vielen MMORPGs. Doch eine Spezialisierung im Spiel lässt sich nicht so leicht einordnen – der Verstärkung-Rufer. Der ist zwar als DPS-Charakter erkennbar, aber seine Schadenszahlen sind gering. Denn eigentlich ist er ein Supporter.

Das wissen nur nach über 3 Jahren noch immer sehr viele Leute nicht.

WoW: So erfarmt ihr euch schnell 500 mysteriöse Himmelssplitter für das Reittier „Echo von Aln’Sharan“
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
WoW: Auch nach 3 Jahren wissen viele noch nicht, wie die neueste Klasse funktioniert Mein-MMO – #1 Magazin für Multiplayer und Online-Spiele WoW: Neues Video weckt Wünsche der Fans – „Wir brauchen das so dringend als Serie“ MMORPG-Experte fürchtet, dass YouTube ihm den Geldhahn abdreht, wenn er über ein bestimmtes Spiel berichtet Mein-MMO – #1 Magazin für Multiplayer und Online-Spiele Profi-Spieler vergisst in WoW die eine Regel, mit der man sofort verliert Wenn Jeff Kaplan bei WoW das Sagen gehabt hätte, wären die letzten 20 Jahre bei vielen Fans ganz anders verlaufen  WoW Midnight rockt, doch ein Event sorgt für Frust: „Nervig und langweilig“ WoW: Fan kauft Xal’atath in Lebensgröße, bezahlt dafür nur 300 $ und macht alle neidisch Ausgerechnet beim Housing hat WoW vergessen, was es eigentlich so gut kann 3 Weihnachtsgeschenke in WoW – Vergesst nicht, sie abzuholen In China werden bereits Hochhäuser in unter 30 Stunden gebaut, weil sie auf eine simple Technik setzen

Verstärkung ist nicht klar im Damage Meter zu erkennen

Was ist das Problem am Rufer? Der Rufer grundsätzlich ist kein Problem, sondern nur die Spezialisierung Verstärkung („Augmentation“). Die ist nämlich in der Anzeige eine DPS-Spezialisierung, hat aber tatsächlich eher Support-Eigenschaften. Sie erhöht die Leistung von anderen Charakteren, die dann mehr Schaden verursachen.

Grundsätzlich ist das ein interessanter Spielstil, der Gruppen deutlich voranbringen kann. Doch das Problem: In der Auswertung lässt sich nicht erkennen, wie viel der Verstärkung-Rufer tatsächlich beiträgt.

Wer diese Spezialisierung nicht kennt und ins Damage Meter schaut, wird dort nur sehen, dass der Rufer relativ wenig Schaden selbst verursacht. Das ist bereits seit Jahren ein Problem.

Was ist die Folge davon? Wer auf das Damage Meter schaut, wird sich fragen: „Warum macht dieser DPS-Charakter so wenig Schaden?“ Das kann dann schnell zum Gruppenausschluss führen – wenn die ganze Gruppe nicht weiß, was ein Verstärkung-Rufer eigentlich macht, wie immer wieder Beispiele zeigen, etwa im Subreddit von WoW:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.
Link zum Reddit Inhalt

Solche unangenehmen Situationen kommen immer wieder vor.

Mehr rund um WoW:
1
WoW: Krieger sind die teuersten Tanks – ihre Fähigkeiten kosten direkt Gold
von Cortyn
2
Das erfolgreichste MMORPG aus Deutschland seit Tibia wird nicht nur hübscher, sondern erobert auch neue Plattform
von Karsten Scholz
3
WoW: Im neusten Raid bekommen Priester etwas zu sehen, was keine andere Klasse sieht
von Cortyn

Wie lässt sich das beheben? Eigentlich wäre die Einführung eines eigenen Damage Meters von Blizzard der perfekte Zeitpunkt gewesen, um den geboosteten Schaden von Rufern korrekt darzustellen, damit die ganze Gruppe auf einen Blick sieht, wie viel dieser Charakter tatsächlich zum Kampf beiträgt. Solange das nicht der Fall ist, wird es immer wieder Vorfälle geben, in denen Rufer beschuldigt wird, schlechte Leistungen zu erbringen.

Allerdings kann man sich auch fragen, ob der Ausschluss aus der Gruppe wirklich das schlimmste Schicksal ist, das den Rufer dann ereilt. Denn vielleicht will man auch gar nicht in einer Gruppe sein, die grundlegende Mechaniken anderer Klassen nicht versteht oder kennt.
Aber manche Klassen in WoW sind ohnehin etwas kurios. Wusstet ihr etwa, dass Krieger besonders große Reparatur-Kosten haben, wenn sie ihre Klasse richtig spielen?

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
WoW Warrior Tank Golden Glow titel title 1280x720

WoW: Krieger sind die teuersten Tanks – ihre Fähigkeiten kosten direkt Gold

Albion Online Xbox

Das erfolgreichste MMORPG aus Deutschland seit Tibia wird nicht nur hübscher, sondern erobert auch neue Plattform

WoW Xalatath Happy face titel title 1280x720

WoW: Im neusten Raid bekommen Priester etwas zu sehen, was keine andere Klasse sieht

WoW Token Game Master No titel title 1280x720

Profi-Spieler vergisst in WoW die eine Regel, mit der man sofort verliert

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx