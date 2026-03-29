WoW: Krieger sind die teuersten Tanks – ihre Fähigkeiten kosten direkt Gold

Krieger in World of Warcraft haben es schwer, denn sie müssen beim Tanken ordentlich Geld zahlen – mehr als jede andere Klasse.

Tanks in World of Warcraft sind Mangelware, so wie in fast allen größeren MMORPGs. Die Rolle geht mit besonders viel Verantwortung einher, denn gerade in Dungeons oder Raids gibt der Tank häufig das Tempo an – und das schreckt viele Neulinge ab. Aber es gibt noch eine weitere Barriere, die abschreckend wirken könnte, denn Krieger-Tanks müssen besonders viel bezahlen, um ihre Ausrüstung zu reparieren.

Der absurde Grund: Das Benutzen ihrer Schutz-Fähigkeiten erhöht die Reparatur-Kosten, die sie haben werden, wie ein Spieler im Subreddit von WoW vorrechnet.

Die Krieger-Steuer erhöht die Kosten für das Tanken, wenn man richtig spielt

Was hat der Spieler herausgefunden? In seinem Beitrag beschreibt Kersplode seine Beobachtungen in World of Warcraft. Er hat analysiert, wie viel Gold er durchschnittlich für Reparaturen ausgibt und vor allem sein Schutzschild dabei häufig repariert werden muss. Der Grund mag sonderbar wirken, aber es liegt am Einsatz einer Fähigkeit.

Rüstung verliert bei jedem eingehenden Schaden zu einer gewissen Wahrscheinlichkeit Haltbarkeit. Ungefähr 3,5 % aller Angriffe führen dazu, dass sich die Haltbarkeit von Ausrüstung um 1 reduziert.

Wenn man einen Angriff pariert, dann entsteht kein Schaden an der Haltbarkeit – weder für die Rüstung noch für die Waffe.

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Anders ist das allerdings, wenn man einen Angriff blockt. In dem Fall wird Schaden durch den Schild des Kriegers reduziert, was allerdings einen Treffer auf den Schild beinhaltet. Das heißt, dass in 3,5 % der Fälle, in denen der Schild zum Blocken verwendet wird, Haltbarkeit verloren geht und dadurch Reparaturkosten entstehen.

Der Krieger ist durch die Fähigkeit „Schildblock“ in der Lage, seine Block-Chance drastisch zu erhöhen – und damit auch die Wahrscheinlichkeit, dass Haltbarkeit verloren geht.

Das Ende vom Lied: Wenn der Krieger auf Schildblock verzichten würde, dann wäre ein Dungeon-Run für ihn knapp 25 Gold günstiger (auch, wenn der für den Krieger zuständige Heiler danach wohl anschließend psychologische Unterstützung benötigt).

Ist das ein großer Unterschied? Wenn man ganz ehrlich ist: Nein, vermutlich nicht. 25 Gold an zusätzlichen Reparaturkosten für einen Dungeon sind keine weltbewegende Differenz. Allerdings kann sich das im Laufe der Zeit durchaus addieren. Immerhin besuchen viele Spielerinnen und Spieler Dungeons nicht nur ein paar Mal, sondern im Laufe ihrer WoW-Karriere auch mehrere Hunderte Male – und dann kommt da durchaus ein Sümmchen zusammen.

Auch wenn der Betrag klein ist, hat der Beitragsersteller aber durchaus recht: Es kann sich sonderbar anfühlen, für das Verwenden der notwendigen Fähigkeiten zur Kasse gebeten zu werden. Immerhin können alle anderen Tank-Klassen ihre Reparatur-Kosten mit Fähigkeiten aktiv reduzieren. Nur beim Krieger kostet das jedes Mal bares Gold, das dann für einige der teuersten Reittiere im Spiel sicher fehlt.