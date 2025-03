WoW: Nach 20 Jahren bekommt der Ashbringer wohl endlich eine Quest

20 Jahre lang hat es World of Warcraft versäumt, einer sagenumwobenen Waffe eine Quest zu geben. Jetzt wird das nachgeholt.

Im Laufe der Geschichte von World of Warcraft gab es viele Waffen, die einen ganz besonderen Platz im Herzen der Community des Spiels hatten. Die erste Waffe, um die sich Legenden und Mythen rankten, war der Aschenbringer („Ashbringer“). Obwohl die Waffe ursprünglich aus Vanilla stammte, gab es noch bis hin zur Erweiterung „Wrath of the Lich King“ immer wieder Gerüchte und Theorien, wie man an die verbesserte Version dieser Waffe kommen könnte.

Jetzt wird dieser Traum wohl endlich wahr – mit der 8. Phase der Saison der Entdeckungen.

Was wurde angekündigt? Die „Saison der Entdeckungen“ ist eine stark abgewandelte Variante von WoW Classic. Hier gibt es neue Mechaniken, neue Geheimnisse und auch neue Quests. In verschiedenen Phasen gibt es Raids, neue Fähigkeiten für alle Klassen und andere interessante Neuerungen.

Am 8. April 2025 beginnt die 8. Phase und damit geht es in die Pestländer – hin zu Neu-Avaloren und den Scharlachroten (via worldofwarcraft.com). Dabei scheint auch eine „alte“ legendäre Waffe wieder wichtig zu werden: Der Aschenbringer.

Warum ist der Aschenbringer legendär? Der Aschenbringer kam ursprünglich in seiner verderbten Variante mit Naxxramas ins Spiel und konnte zur Zeit von Vanilla-WoW erhalten werden. Das Besondere an dieser Waffe war, dass sie gelegentlich ihrem Träger kleine Sprüche zuflüsterte. Gleichzeitig erlaubte es die Waffe, im Scharlachroten Kloster eine besondere Sequenz auszulösen.

Die eigentlich feindlichen Anhänger des Kreuzzuges waren plötzlich verbündet und es gab Hinweise darauf, dass hier eine neue Questreihe entstehen sollte, um den Aschenbringer wieder zu reinigen.

Die Community war schon damals kreativ und besonders ein Foren-Beitrag aus den Anfängen von WoW wurde legendär – darin beschrieb ein Spieler die vermeintliche „Questreihe“, die letztlich zum Erhalt der Waffe führen würde.

Tatsächlich war das vollkommen erfunden und die Questreihe wurde niemals in World of Warcraft implementiert.

Später gab es zwar den Aschenbringer auch als Artefaktwaffe für Paladine in „Legion“ und sogar einige Anspielungen auf die alten Gerüchte – den gleichen Flair hat das allerdings nicht ausgelöst.

Es scheint, dass Blizzard dieses Versäumnis nun ausbessern will und mit der nächsten Phase der Saison der Entdeckungen den Aschenbringer zu einer legendären Waffe macht.

Ist das garantiert der Ashbringer? Nein, zu 100 % sicher ist das noch nicht. Allerdings lassen die Hinweise darauf schließen. Denn in der 8. Phase der Saison der Entdeckungen geht es um den Scharlachroten Kreuzzug und Neu-Avalon. Dazu gibt es eine „legendäre Waffen-Questreihe für Krieger, Jäger und Paladine“ – also alle Klassen, die zweihändige Schwerter tragen können. Das kreist die möglichen, legendären Waffen doch sehr drastisch ein und deutet klar auf den Ashbringer hin.

Wenig verwunderlich also, dass der Aschenbringer auch zu den 7 mächtigsten Waffen von Azeroth gehört.