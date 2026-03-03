World of Warcraft Midnight: Dreifach verriegelte Truhe öffnen – So geht’s 

In World of Warcraft Midnight könnt ihr inmitten eines idyllischen Waldes eine geheimnisvolle Truhe finden, die jedoch dreifach verriegelt ist. Wie ihr diese öffnen könnt, um an den Schatz zu gelangen, erfahrt ihr hier.

Wo finde ich die Truhe? Die Truhe befindet sich neben einem kaputten Karren im Immersangwald im Bereich „Windläuferturm“. Besucht dafür die Koordinaten 38,9 / 76,0 für den genauen Standort. Die Truhe besitzt dabei ein rötliches Aussehen und ist mit drei kleineren Schlössern ausgestattet.

Bevor sich die Schlösser öffnen lassen, müsst ihr jedoch ein kleines Rätsel lösen.

So löst ihr das Rätsel der Truhe

Wie öffne ich die Truhe? Um die Truhe zu öffnen, müsst ihr zuerst mit der blauen Fackel interagieren, die sich direkt neben dem Karren befindet. Danach erhaltet ihr einen Buff für 15 Minuten, der es euch ermöglicht, drei besondere Schlüssel aufzuheben. Besucht nun mit dem Buff die folgenden Koordinaten:

Schlüssel: 40,2 / 75,8 Schlüssel: 37,6 / 74,8 Schlüssel38,4 73,4

Haltet Ausschau nach einem Schlüssel auf dem Boden Haltet Ausschau nach einem Schlüssel auf dem Boden Haltet Ausschau nach einem Schlüssel auf dem Boden Hier befindet sich die dreifach verschlossene Truhe

Habt ihr alle Schlüssel aufgesammelt, könnt ihr nun zur Truhe gehen und diese aufschließen. Als Belohnung erhaltet ihr dann den Erfolg „Dreifach verriegelte Truhe“ sowie einen Teilerfolg für das Achievement „Schätze des Immersangwalds“. Zusätzlich bekommt ihr noch das Item „Edelsteinbesetze Immersanglaterne“ für das Housing.

Das waren alle Infos zur verriegelten Truhe im Immersangwald. Abseits von Schätzen könnt ihr auch in Midnight viel Gold verdienen, ihr müsst nur wissen, wie. In unserem Guide erfahrt ihr alles Wichtige dazu von unserem MeinMMO-Dämon Cortyn: Gold farmen in WoW Midnight – So macht ihr ordentlich Cash