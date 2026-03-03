World of Warcraft Midnight: Dreifach verriegelte Truhe öffnen – So geht’s 

GuideService
2 Min. Christos Tsogos 0 Kommentare Lesezeichen
World of Warcraft Midnight: Dreifach verriegelte Truhe öffnen – So geht’s 

In World of Warcraft Midnight könnt ihr inmitten eines idyllischen Waldes eine geheimnisvolle Truhe finden, die jedoch dreifach verriegelt ist. Wie ihr diese öffnen könnt, um an den Schatz zu gelangen, erfahrt ihr hier.

Wo finde ich die Truhe? Die Truhe befindet sich neben einem kaputten Karren im Immersangwald im Bereich „Windläuferturm“. Besucht dafür die Koordinaten 38,9 / 76,0 für den genauen Standort. Die Truhe besitzt dabei ein rötliches Aussehen und ist mit drei kleineren Schlössern ausgestattet.

Bevor sich die Schlösser öffnen lassen, müsst ihr jedoch ein kleines Rätsel lösen.

WoW Midnight: Arators Licht und der Feuerbrand
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
World of Warcraft Midnight: Dreifach verriegelte Truhe öffnen – So geht’s  Spieler töten gerade in WoW hunderte Frösche, bevor sie Blizzard dabei erwischt WoW-Community findet „Tauren-Baby-Fidget-Spinner“ in den Spieldaten – erfährt dann die düstere Wahrheit WoW verrät, wie die neuen Raids schwerer werden – aber anders, als ihr denkt WoW: Die Housing-Zukunft im Interview – Mehr Dekorationen, neue Spielmodi und warum hartes Grinden wichtig ist 3 Weihnachtsgeschenke in WoW – Vergesst nicht, sie abzuholen In China werden bereits Hochhäuser in unter 30 Stunden gebaut, weil sie auf eine simple Technik setzen WoW: Die Housing-Zukunft im Interview – Mehr Dekorationen, neue Spielmodi und warum hartes Grinden wichtig ist WoW: Beliebtes Addon überlebt – ElvUI kehrt zurück Eines der besten WoW-Cinematics werden viele bald zum ersten Mal sehen WoW: Wer alle Housing-Items will, muss knallharte Raids spielen Die Fans von WoW trauern, denn der beste Modus kommt wohl niemals wieder

So löst ihr das Rätsel der Truhe

Wie öffne ich die Truhe? Um die Truhe zu öffnen, müsst ihr zuerst mit der blauen Fackel interagieren, die sich direkt neben dem Karren befindet. Danach erhaltet ihr einen Buff für 15 Minuten, der es euch ermöglicht, drei besondere Schlüssel aufzuheben. Besucht nun mit dem Buff die folgenden Koordinaten:

  1. Schlüssel: 40,2 / 75,8
  2. Schlüssel: 37,6 / 74,8
  3. Schlüssel38,4 73,4
WoW-Schlüssel-3
Haltet Ausschau nach einem Schlüssel auf dem Boden
WoW-Schlüssel-1
Haltet Ausschau nach einem Schlüssel auf dem Boden
WoW-Schlüssel-2
Haltet Ausschau nach einem Schlüssel auf dem Boden
WoW-Verschlossene-Truhe
Hier befindet sich die dreifach verschlossene Truhe

Habt ihr alle Schlüssel aufgesammelt, könnt ihr nun zur Truhe gehen und diese aufschließen. Als Belohnung erhaltet ihr dann den Erfolg „Dreifach verriegelte Truhe“ sowie einen Teilerfolg für das Achievement „Schätze des Immersangwalds“. Zusätzlich bekommt ihr noch das Item „Edelsteinbesetze Immersanglaterne“ für das Housing.

Mehr zum Thema
1
WoW Midnight ist fast alles, was ich je wollte – doch eine Schwäche tut mir in der Seele weh
von Cortyn
2
Spieler töten gerade in WoW hunderte Frösche, bevor sie Blizzard dabei erwischt
von Benedikt Schlotmann
3
WoW: Midnight Tier List – Vorläufiges Ranking zu den besten Klassen für DPS, Tanks und Heiler
von Christos Tsogos

Das waren alle Infos zur verriegelten Truhe im Immersangwald. Abseits von Schätzen könnt ihr auch in Midnight viel Gold verdienen, ihr müsst nur wissen, wie. In unserem Guide erfahrt ihr alles Wichtige dazu von unserem MeinMMO-Dämon Cortyn: Gold farmen in WoW Midnight – So macht ihr ordentlich Cash

Quelle(n): youtube.com
Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren

WoW Midnight: Legendärer Reichtum – So findet ihr die Legende der Haranir und schließt die Quest ab

WOW-Midnight-Erfolge-Titelbild.jpg

World of Warcraft Midnight: Alle neuen Erfolge in der Übersicht 

WoW Night Elf Yes Gold Pile titel title 1280x720

Gold farmen in WoW Midnight – So macht ihr ordentlich Cash

WoW 5 Mounts in Midnight titel title 1280x720

5 Mounts aus WoW Midnight, die es ganz einfach gibt – eines ist quasi geschenkt

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx