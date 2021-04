World of Tanks startet katastrophal auf Steam – Reviews verreißen das Panzer-MMO

World of Tanks ist ein Action-MMO mit Panzern. Es gibt über 500 Fahrzeuge aus mittlerweile 11 verschiedenen Nationen. Die Panzer sind in 10 Stufen eingeteilt. J...

Warum sind die Bewertungen so schlecht? Die negativen Wertungen kommen vor allem von Veteranen, die WoT schon seit vielen Jahren spielen. Sie ärgern sich über eine bestimmte Sache: Es ist nicht möglich, den alten WoT-Account auf Steam zu übernehmen. Wer über Valves Plattform spielen will, der muss einen neuen Account anlegen und von vorne beginnen.

Wie fallen die Bewertungen aus? Stand 20. April um 11 Uhr hat World of Tanks eine Bewertung von 34 % bei 915 Stimmen (via Steam ). Damit fällt die Bewertung “größtenteils negativ” aus. Und das, obwohl das Spiel sogar vier Golden Joystick Awards gewinnen konnte (via Website von WoT ).

Enthalten sind über 600 historische Fahrzeuge, unterteilt in 5 Klassen, die ihr sogar anpassen dürft. Es handelt sich also um dasselbe Spiel, das ihr auch über die offizielle Website herunterladen und über den eigenen Client spielen könnt. Sogar Crossplay zwischen den Launchern auf PC wird unterstützt.

Wann ist World of Tanks auf Steam gestartet? Der Launch auf Valves Plattform erfolgte am 29. April. Seit diesem Tag erlebt ihr die spannenden und actionreichen Panzerschlachten auch über Steam. Natürlich wie zuvor auch, kostenlos.

Wargamings eigentlich sehr beliebtes Onlinespiel World of Tanks (WoT) ist endlich auch auf Steam gestartet. Doch dort fährt es aktuell viele negative Bewertungen ein. Wir erklären, warum das so ist.

