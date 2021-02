Noch in diesem Jahr erscheint das Action-MMO World of Tanks auf Steam. Der Free2Play-Titel mit über 600 gepanzerten Fahrzeugen aus 11 Nationen möchte mit der Steam-Version neue Spieler erreichen.

World of Tanks feiert 2021 seinen elften Geburtstag und Publisher Wargaming nutzt diesen Anlass für einen Release auf Valves Plattform Steam. Auf der Steam-Produktseite ist die Veröffentlichung auf 2021 datiert. Einen genauen Release-Termin gibt es aktuell noch nicht.

Für wen lohnt sich das Action-MMO? Die Steam-Version von World of Tanks richtet sich ausschließlich an neue Spieler. Wer bereits WoT über den Wargaming Launcher spielt, kann diesen weiterhin nutzen. Es erfolgt keine Synchronisation zwischen beiden Plattformen.

Wer historische Kettenfahrzeuge aus der Mitte des 20. Jahrhunderts mag, sollte sich World of Tanks genauer ansehen. Spieler, die bereits World of Warships oder World of Warplanes auf Steam gespielt haben, bekommen mit den Panzerschlachten eine willkommene Abwechslung.

Im Rahmen der digitalen Gamescom 2020 hat MeinMMO den CEO von Wargaming für ein „World of Tanks“-Interview gewinnen können. In diesem Interview erfahrt ihr, warum er als Chef den „Hate“ abbekommt, wenn etwas schiefläuft und wie World of Tanks entstand.

Das erwartet euch in World of Tanks

Welche Panzerklassen gibt es? Die Panzer werden in fünf einzigartige Fahrzeugklassen unterteilt, die auf dem virtuellen Schlachtfeld in einem ausgewogenen Verhältnis gegeneinander antreten. Die beiden Teams können dabei zwischen Jagdpanzern, Artillerie, leichten, mittleren und schweren Panzern wählen.

In World of Tanks treffen Spieler auf dem virtuellen Schlachtfeld aufeinander.

Welche Panzer gibt es? Aktuell sind über 600 Panzer in World of Tanks verfügbar. Diese sind historisch präzise nachgebildet und stammen von den Kriegsparteien des Zweiten Weltkrieges. Bei den britischen Panzern ist der bekannte Churchill VII im Spiel vorhanden, welcher im Krieg gegen den deutschen Tiger auf dem Schlachtfeld vorrückte, welcher ebenfalls in World in Tanks gefahren werden kann.

Die amerikanischen Streitkräfte sind mit 99 Fahrzeugen in World of Tanks vertreten. Ihr Aushängeschild ist der Sherman-Panzer, welcher zur damaligen Zeit einen enormen Vorteil durch seine vertikal stabilisierte Kanone hatte.

Mit 135 Fahrzeugen bietet die UdSSR aktuell die größte Auswahl im Spiel. Der T-34 ist dabei die Speerspitze des Arsenals und jeder Spieler sollte dem Panzer der damaligen Sowietunion mit einer gehörigen Portion Respekt begegnen.

Neben den drei Großmächten des Zweiten Weltkrieges können Spieler gepanzerte Fahrzeuge aus Frankreich, Tschechoslowakei, China, Japan, Schweden, Polen und Italien auf das virtuelle Schlachtfeld in Position bringen.

Sind alle Panzer kostenlos im Spiel enthalten? Ein Teil der gepanzerten Fahrzeuge ist im Free2Play bereits enthalten, der Großteil wird jedoch gegen Echtgeld im Shop angeboten.

Wer einen bestimmten Panzer erwerben möchte, sollte sich ein wenig gedulden, denn es gibt immer wieder Sonderangebote und Rabatte auf bestimmte Panzer und Pakete im Wargaming-Shop.

Chuck Norris fährt in World of Tanks einen Panzer – Fans lieben es

Das müsst ihr noch zum Steam-Launch von World of Tanks wissen

Alle wichtigen Informationen zum Steam-Launch haben wir an dieser Stelle für euch noch einmal kompakt zusammengestellt.

Wann erscheint World of Tanks bei Steam? Auf Steam gibt es bereits eine Shop-Seite zu World of Tanks. Dort wird als Release aktuell jedoch nur das Jahr 2021 angegeben. Die Entwickler haben bisher noch kein exaktes Datum für den Steam-Release genannt.

Kann man mit Nicht-Steam-Spielern zusammen spielen? Ja, es soll eine voll Cross-Launcher-Unterstüzung geben. Dies ist bereits bei World of Warships der Fall, welches ebenfalls von Wargaming auf Steam und im eigenen Launcher angeboten wird.

Wird die Steam-Version besondere Features enthalten? Es soll keinerlei Feature-Unterschiede zwischen beiden Versionen geben. Auch die Updates für die Steam-Version sollen zeitgleich mit denen für den Wargaming-Client erscheinen.

Muss ich einen Account bei Wargaming anlegen? Der Account wird beim Start der Steam-Version von World of Tanks automatisch angelegt. Eine Registrierung auf der Website von Wargaming wird nicht nötig sein.

Unsere Kollegen von der GameStar haben World of Tanks nach dem Release der 1.0 Version getestet und festgestellt: World of Tanks ist ein (fast) neues Spiel.

Neue Features für World of Tanks sind in Planung

Mit der Ankündigung, dass World of Tanks 2021 auf Steam erscheinen wird, hat Wargaming neue Tests im Sandbox Mode angekündigt. Die Sandbox ist in World of Tanks eine Testumgebung, bei der Spieler neue Features bereits vorab testen können. Im Februar und März 2021 können Spieler Änderungen an den HE-Granaten, Crewmitgliedern und der Artillerie testen. In dem kürzlich veröffentlichten YouTube-Video werden diese Features näher erläutert.

