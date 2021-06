Wir verstehen, warum so viele den Katzen-Bug in ESO behalten wollen

The Elder Scrolls Online: Royaler Mord in der Kaiserstadt oder zurückkehrende Drachen in Himmelsrand – das letzte Jahrzehnt hat eindrucksvoll unter Beweis geste...

Bugs sind bei solchen Riesen-Projekten wie The Elder Scrolls Online freilich nichts Ungewöhnliches. Durch stetige Updates und Anpassungen wird das Spiel ständig erweitert und so schleichen sich auch Fehler ein. Andererseits sind diese Updates die Gründe, warum es laut Chef-Entwickler Matt Firor wohl niemals einen 2. Teil von The Elder Scrolls geben dürfte.

Was macht der Bug? In einem Beitrag auf reddit zeigte ein User einen ungewöhnlichen Charakter. Es handelte sich nämlich um eine Katze. Und nein, keine humanoide Khajiit-Variante , sondern eine reguläre Hauskatze, die einfach dasitzt und sich nonchalant die Pfoten leckt.

The Elder Scrolls Online hat erneut einen witzigen Bug, der euch in eine Katze (oder ein anderes Pet) verwandelt. Dieser Bug erfreut die Spieler, die sich fragen „wie macht man das nach?“. Wir haben darauf die Antwort!

