Ein Bug im MMORPG ESO ist so cool, dass Spieler ihn behalten möchten

Seid etwa 5 Jahren existiert im MMORPG The Elder Scrolls Online (PC, PS4/PS5, Xbox One und Xbox Series X/S) ein Bug. Den finden die Spieler aber so gut, dass sie ihn im Spiel behalten wollen.

Was ist das für ein Bug: Es kann passieren, dass sich euer Charakter in ESO nicht auf sein Mount setzt, sondern darauf stehen bleibt. “Reitet” ihr dann los, so beginnt die Spielfigur auf dem Reittier zu rennen. Das sieht sehr lustig aus.

Der Bug ist seit etwa 5 Jahren im Spiel. Er kommt nur ab und zu vor und es lässt sich nicht mit Sicherheit sagen, was ihn auslöst. Offenbar liegt es daran, dass man genau in den Moment anfängt zu rennen, wenn man auf das Mount steigt.

Wie das aussieht, könnt ihr euch hier in diesem Video anschauen:

Ein wirklich lustiger ESO-Bug

Was meinen die Spieler zu diesem Bug? Die Community zeigt sich begeistert, da der Bug inzwischen schon zu ESO gehört. Es ist einfach immer wieder lustig anzusehen, wenn ein Spieler an einem vorbeireitet und dabei auf seinem Mount rennt.

Wir fassen hier einige Stimmen der Community zu diesem Bug zusammen:

Artistic_Amphibian99 schreibt (via reddit): “Mein Vater spielt ESO und er ist überzeugt davon, dass es ein Feature ist. Er ist wütend darüber, dass er nicht herausfinden kann, wie man das manuell auslöst.”

Lysdexic999 meint (via reddit): “Ich wünschte, auf dem Pferd zu stehen wäre kein Bug und wir könnten das immer tun, wenn wir wollten.”

Goochslayr freut sich über den Bug (via reddit): “Weiß jemand, was das auslöst? Ich muss jedes Mal lachen, wenn ich es sehe.”

TheGodOfnoOne meint scherzhaft (via reddit): “Auf dem Rücken eines Pferdes zu rennen, bringt extra Geschwindigkeit.”

counselthedevil erklärt (via reddit): “Das ist ein Bug, den die Entwickler schon fixen wollten. Aber die Spieler verlangten, dass er im Spiel bleibt, weil er einfach zu lustig ist. Deswegen würde ich sagen: Macht es zu einem Feature!”

Es gibt also auch Bugs, die Spieler nicht sofort entfernt haben wollen. Das Rennen auf dem Rücken eines Mounts in ESO hat sich im Grunde schon “eingebürgert” und soll der Meinung der Spieler daher auch im Spiel bleiben.

Könnt ihr das nachvollziehen und wollt auch, dass der Bug im Spiel bleibt? Oder sollte er eurer Meinung nach entfernt werden?

Falls ihr euch überlegt, wieder in ESO einsteigen zu wollen, haben wir 13 Tipps für den Wiedereinstieg.