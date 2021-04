Weil ESO einen nervigen Bug zu langsam behebt, drohen Spieler mit Abo-Kündigung

The Elder Scrolls Online: Royaler Mord in der Kaiserstadt oder zurückkehrende Drachen in Himmelsrand – das letzte Jahrzehnt hat eindrucksvoll unter Beweis geste...

Wie reagieren die Spieler? Die Konsolenspieler von ESO zeigen sich wenig begeistert davon, so lange auf den Patch warten zu müssen. Hier lest ihr einige der Reaktionen:

So sieht dieses Problem in ESO aus:

Was ist das für ein Bug? Auf PS4/PS5 und Xbox One sowie Xbox Series X/S kann es in ESO vorkommen, dass die Menüs und das Inventar verzögert aktualisiert werden. Dadurch tauchen beim Scrollen Items im Inventar der Spieler nicht auf. Nur, wenn man ins Hauptmenü zurückkehrt und dann erneut das Inventar öffnet, funktioniert es wieder korrekt.

