The Elder Scrolls Online: Royaler Mord in der Kaiserstadt oder zurückkehrende Drachen in Himmelsrand – das letzte Jahrzehnt hat eindrucksvoll unter Beweis geste...

Wie oben beschrieben, kommt ihr so an euer eigenes Pacrooti-Lootbox-Mount. Damit könnt ihr die Wartezeit überbrücken, bis die Entwickler bei ZeniMax womöglich doch noch ein Einsehen haben und euch ein „Echtes“ Lootbox-Mount spendieren. Zuzutrauen wäre es ihnen, nachdem schon alberne Steckenpferde als Mounts und seelenlose Steine als Pets ins Spiel gekommen sind.

So könnt ihr selbst auf Lootboxen reiten: Wenn ihr selbst auf einer Lootbox reiten wollt, dann haben wir bei MeinMMO für euch eine gute Nachricht. Unsere ESO-Expertin und Streamerin MiezeMelli (via YouTube.com ) hat sich die Hinweise unter dem reddit Video zu Herzen genommen und versucht, den Bug zu rekonstruieren. In dem hier eingebetteten Video erfahrt ihr, wie ihr Pacrooti als Item aufstellen könnt und später auch, wie ihr ihn zum Herumzuckeln bringt.

In zahlreichen Kommentaren freuen sich die Spieler über diesen „Bug“ und fordern „wir wollen endlich auch so ein Lootbox-Mount!“.

Was ist das für ein Bug? Der Lootbox-Mount-Bug ist schon länger in ESO bekannt und sorgt immer wieder für Erheiterung. Im Prinzip passiert Folgendes:

The Elder Scrolls Online hat diverse Bugs, doch einige davon sind so lustig, dass sie die Spieler mehr erheitern als nerven. Einer davon ist der berüchtigte Lootkisten-Mount-Bug, der euch beim Öffnen einer Lootbox auf eben dieser reiten lässt. Nach wie vor fordern Spieler diesen Bug als echtes Mount. Doch kann man den Bug auch gezielt hervorrufen? Wir von MeinMMO haben es ausprobiert.

