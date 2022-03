Am selben Tag, an dem Sony seinen neuen PS-Plus-Aboservice vorstellt, bringt das Team von Xbox einen Tweet, der euch daran erinnert, was den Game Pass so besonders macht.

Am Dienstag, den 29. März, stellte Sony das neue PS-Plus-Modell vor. Wochen zuvor kursierten schon viele Leaks und Gerüchte zum Abo. Im neuen Modell gibt es 3 Tier-Stufen mit unterschiedlichen Kosten und Inhalten. Das Ganze erinnert teilweise an den Game Pass von Xbox. Doch eben nur teilweise.

Um 14:00 Uhr verkündete Sony offiziell, wie der neue Abo-Service aussieht und welche Inhalte drinstecken. Etwa 7 Stunden später twitterte Xbox, was den Game Pass so gut macht.

Bei Xbox gibt’s Spiele am 1. Tag im Game Pass

Das ist der Tweet: Auf Twitter schreibt der Account des Xbox Game Pass:

„Wir lieben Optionen!

Spielt brandneuer Spiele am ERSTEN TAG

Blockbuster und Indies

Xbox Game Studios, EA Play, ID@Xbox & mehr“

Zwar spricht man im Tweet nicht direkt das neue PlayStation Plus an, doch das scheint schon ein passiv-aggressiver Ton zu sein, der den Spielern zeigen soll, was den Game Pass im Vergleich so gut macht.

Was ist gemeint? Ein großer Unterschied ist, dass es im PS-Plus-Abo keine Spiele direkt zum ersten Tag geben wird. Im Game Pass könnt ihr Spiele von Microsoft wie den Flight Simulator, Halo oder das gefeiert Total War: Warhammer 3 direkt am Release-Tag über den Game Pass zocken und müsst euch das Game nicht extra kaufen.

Sony verzichtet bewusst auf so ein Feature. Der PlayStation CEO Jim Ryan betont, dass das schlechte Auswirkungen auf die Qualität der Spiele hätte. Man würde bei Sony allerdings den Markt weiter beobachten und Ryan möchte „nichts in Stein meißeln“.

Doch hier bricht jetzt kein Streit unter den Konsolen aus. Im Januar, als die Gerüchte über einen „Game Pass“ für PlayStation bereits kursieren, äußert sich auch der Xbox-Chef Phil Spencer dazu und sagt, dass die PS4 und die PS5 einen Game Pass brauchen – das sei die richtige Antwort.