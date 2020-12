In Pokémon GO ist das zweite Winterwochenende gestartet. In diesem Event wartet Regice, veränderter Rauch und besondere Winter-Pokémon auf euch.

Wie lange läuft das Event? Es ist heute, am 26. Dezember, um 8:00 Uhr losgegangen. Nur über das Wochenende gibt es die Boni. Morgen, am 27. Dezember um 22:00 Uhr ist das Event wieder vorbei.

Das Wochenende könnt ihr entspannt vom Sofa aus spielen, denn es dreht sich vor allem um das Item Rauch. Wir geben euch die Event-Übersicht.

Alle Infos zum Winterwochenende

Das sind die Boni: Diesmal ist die Liste der Boni nicht ganz so lang. Bedenkt aber auch, dass zeitgleich noch das Weihnachtsevent läuft und ihr dort weitere Boni erhaltet. Zum Winterwochenende gibt es:

Regice kehrt zurück in die Level-5-Raids und ist auch in der schillernden Form zu fangen.

AR-Feldforschungen geben euch andere Belohnungen

Der Rauch lockt besondere Pokémon an. Dazu gehören: Botogel, Schneppke, Seemops, Shnebedeck, Frigometri, Rossana und Petznief

So läuft das mit dem Rauch: Der Rauch ist in diesem Eventzeitraum weiterhin nur eine Stunde aktiv. Er lockt auch nicht mehr Pokémon als üblich an, sondern weiterhin ein Monster pro Minute.

Am häufigsten werdet ihr Seemops und Shnebedeck anlocken. Das geht zumindest aus den ersten Rauch-Versuchen von Spielern hervor. Der Rauch lockt wohl zudem auch andere Pokémon an, die nicht zum Event gehören. Doch das nur sehr selten.

Das solltet ihr zu Regice wissen: Das legendäre Pokémon kann auch Shiny sein und ihr braucht mindestens 3 Spielern, damit ihr eine Chance habt. Effektiv sind die Typen Feuer, Stahl, Kampf und Gestein. Die besten Konter sind:

Reshiram mit Feuerzahn und Hitzekoller

Skelabar mit Feuerwirbel und Hitzekoller

Metagross mit Patronenhieb und Sternenhieb

Meistagrif mit Konter und Wuchtschlag

Lavados mit Feuerwirbel und Hitzekoller

Wie geht es nach dem Wochenende weiter? Bis zum 31. Dezember läuft das Weihnachtsevent in Pokémon GO. Direkt danach geht es dann mit dem Neujahrs-Event weiter.

Es gibt allerdings auch schon weitere Events für den Januar. Dazu zählen ein Einall-Event und der Community Day. Eine Übersicht über alle bekannten Events gibt es hier:

