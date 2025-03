Pferdespiel für Steam und PS5 erinnert an Red Dead Redemption ohne Geballer – finanziert sich innerhalb kürzester Zeit auf Kickstarter

Viele Pferdefans spielen mangels guter Alternativen Games wie Red Dead Redemption 1 + 2, um im Sattel Platz zu nehmen. Nun wurde eine Kickstarter-Kampagne für eine vielversprechende Alternative für Steam und PS5 gestartet – und erreichte in wenigen Stunden das Finanzierungsziel.

Um welches Spiel geht es? Die Rede ist von Windstorm: The Legend of Khiimori vom deutschen Entwicklerstudio Aesir Interactive. Das Spiel verspricht so einiges, was man in Spielen wie Red Dead Redemption mit Pferden anstellen kann. Nur eben ohne Geballer und mit größerem Fokus auf die Pferde und die Reiterei durch die Prärie.

Ihr begebt euch in die Mongolei im 13. Jahrhundert und schlüpft in die Rolle eines jungen Mädchens, die als Kurierreiterin für ihr Nomadenvolk die Wildnis bereist.

Dabei könnt ihr frei durch die offene Welt mit ihren unterschiedlichen Umgebungen, wie endlose Wiesen, Wälder, Steppen, Wüsten oder verschneite Berge, reiten. Um euch und euer Volk vor Krankheiten und Bedrohungen zu schützen, müsst ihr eure Routen aber klug wählen.

Zusätzlich könnt ihr euer Nomadenlager bauen, gestalten und vergrößern, indem ihr Ressourcen sammelt und Gegenstände herstellt. Und natürlich könnt ihr Pferde zähmen, züchten und trainieren, um über die Generationen das hübscheste und beste Pferd zu erhalten.

Neben den Gameplayelementen wartet auch eine mystische Geschichte rund um das legendäre Windpferd und sein Vermächtnis sowie verschiedenste Herausforderungen und Rätsel, die ihr meistern müsst. Ob Ausliefern von Frachten oder das Hüten von Tieren – ihr bringt euch in das Leben eures Volkes ein.

Hier seht ihr den Ankündigungstrailer von Windstorm: The Legend of Khiimori:

In kürzester Zeit finanziert und übertroffen

Bereits nach wenigen Stunden war das Finanzierungsziel erreicht: Nachdem die Kickstarter-Kampagne für das Spiel am 04. März 2025 gestartet war, dauerte es nicht lang. Nach rund 19 Stunden war das Finanzierungsziel von rund 60.000 € bereits erreicht und ca. 1.380 Menschen hatten sich an der Kampagne beteiligt. Zuvor hatte das Studio für die Entwicklung vom Bundeswirtschaftsministerium im Jahr 2023 rund 1,47 Mio. € als Förderung erhalten (via Gameswirtschaft).

Mittlerweile steht die Kampagne bei rund 132.000 € (Stand 08. März 2025), also mehr als dem Doppelten des geplanten Finanzierungsziels. Damit sind auch die ersten Meilensteine erreicht, mit denen die Entwickler eine größere Spielwelt und weitere Spielinhalte einbringen wollen.

Die Kampagne dauert noch 27 Tage an. Deshalb ist zu erwarten, dass die Finanzierung noch weiter steigen und das Spiel mit noch mehr Inhalten gefüllt wird. Der Release ist für März 2026 für Steam, Epic Games Store, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 und Xbox Series X|S geplant. Ein Early Access soll auf Steam und Epic Games bereits im Sommer 2025 starten.

Es gibt wenig Spiele, die sich so stark auf die behuften Tiere und das Glück der Erde fokussieren und dabei so viel Inhalt versprechen, wie es bei Windstorm: The Legend of Khiimori der Fall ist. Viele Spieler greifen deshalb auf Spiele wie Red Dead Redemption 1 + 2 zurück, weil gerade diese Spiele es schaffen, die Pferde besonders realistisch darzustellen: In Red Dead Redemption 2 gibt’s Pferdehoden und sie schrumpfen