Wer noch Windows 10 nutzt, sollte 5 Einstellungen ändern, damit euer PC schneller und sicherer ist

Wer im Alltag noch Windows 10 einsetzt und noch nicht auf Windows 11 umgestiegen ist, der sollte folgende Einstellungen ändern, um mehr Leistung zu erhalten. MeinMMO erklärt, welche Einstellungen ihr vornehmen solltet und wie ihr es am einfachsten handhabt.

Mit Windows 11 ist bereits der Nachfolger von Windows 10 erschienen und Ende 2025 endet der offizielle Support für Windows 10. Solltet ihr dennoch weiterhin an Windows 10 festhalten, dann solltet ihr folgende Tricks beherzigen, damit euer System besser und sicherer ist.

Was ihr zum Support-Ende von Windows 10 beachten müsst, lest ihr in folgendem Artikel bei uns auf MeinMMO:

Mehr zum Thema Windows 10 Support Ende – Was ihr beachten müsst und vor 2025 tun solltet von Benedikt Schlotmann

Blockieren des Uploads von Updates

In Windows 10 versteckt sich die Option, dass Updates von eurem Computer auch von anderen Geräten im Netzwerk oder im Internet heruntergeladen werden können. Wer darauf keine Lust hat oder Datenschutzbedenken hat, dass er seine Updates mit anderen Nutzern teilt, kann und sollte diese Funktion abschalten:

Öffnet die „Einstellungen“, entweder über das Menü oder mithilfe von Windows-Taste + I.

Klickt auf „Update und Sicherheit“.

Geht auf den Menüpunkt „Übermittlungsoptimierung“.

Schaltet die Option „Downloads von anderen PCs zulassen“ aus.

Lästige Benachrichtigungen deaktivieren

Windows 10 verfügt über Benachrichtigungen, die ihr zu jeder Aktion erhalten könnt. Das kann aber schnell sehr viel werden, wenn ihr viele verschiedene Programme installiert oder weil Windows einfach sehr gesprächig sein kann.

Wir empfehlen euch deshalb, in den Optionen die Dienste oder Anwendungen auszuwählen, von denen ihr wirklich eine Benachrichtigung erhalten wollt. Alle anderen solltet ihr abschalten. Dazu müsst ihr folgenden Schritte ausführen:

Öffnet die „Einstellungen“ und wechselt dann auf „System“.

Wählt hier „Benachrichtigungen & Aktionen“.

Wählt hier „Benachrichtigungen & Aktionen“. Hier seht ihr eine ganze Liste von den Programmen, die euch eine Benachrichtigung senden dürfen. Deaktiviert diejenigen, die ihr nicht mehr bekommen möchtet.

Keine personalisierte Werbung mehr erhalten

Wenn ihr Windows verwendet oder im Internet unterwegs seid, speichert Windows euer gesamtes Verhalten in einer eindeutigen Werbe-ID. Alle Anzeigen und Werbung, die ihr bekommt, wird auf euch personalisiert und mit der Werbe-ID verknüpft.

Das Problem ist jedoch, dass dieser digitale Fußabdruck nicht nur auf den Servern von Microsoft bleibt, sondern auch in den Händen anderer Unternehmen landet.

Falls ihr das nicht wollt und mehr Kontrolle über eure eigenen Daten wollt, dann ändert folgende Einstellungen:

Geht auf „Einstellungen“ und anschließend auf „Datenschutz“.

Klicken auf „Allgemein“

Deaktiviert die erste Option für die Werbe-ID, um sie zurückzusetzen.

Ständige Synchronisierung unter Windows 10 abschalten

Windows 10 synchronisiert ständig Einstellungen, Kennwörter oder den Verlauf von allem, was ihr gerade so an eurem Rechner macht. Es kann deshalb ratsam sein, sie vollständig zu löschen.

Öffnen Sie in Windows die „Einstellungen“ und dann auf „Konto“.

Wechselt auf den Menüpunkt auf „Einstellungen synchronisieren“.

Entfernt die Berechtigungen der Prozesse, die ihr nicht synchronisieren wollt.

Optional: Hintergrundanwendungen stoppen

Hintergrundanwendungen werden ständig ausgeführt, auch wenn sie nicht in einem Hauptfenster verwendet werden. Das bedeutet, dass CPU-, RAM- oder GPU-Ressourcen von den Programmen genutzt werden. Deshalb kann es wichtig sein, etliche Prozesse auszuschalten und Ressourcen freizugeben.

Beachtet jedoch: Schaltet ihr sämtliche Hintergrundanwendungen aus, dann funktionieren im ärgerlichsten Fall einige Funktionen von eurem Drucker oder anderer Software nicht mehr. Alternativ schaltet ihr einfach die Anwendungen ab, die ihr definitiv nicht benötigt:

Geht auf „Einstellungen“ und wechselt anschließend auf „Datenschutz.“

Hier geht ihr auf den Punkt „Hintergrund-Apps.“ Der kommt ziemlich weit unten.

Deaktiviert nun entweder die Funktion mit der ersten Option vollständig oder schaltet beliebige Software ab, die ihr nicht benötigt.

Windows 11 ist das aktuelle Betriebssystem von Microsoft und läuft mittlerweile auf vielen Computern. Doch einige Nutzer zögern noch, ob sie wirklich von Windows 10 oder einem noch älteren System auf Windows 11 upgraden sollten.

MeinMMO erklärt Vor- und Nachteile von einem Upgrade und listet Gründe auf, die für und gegen ein Upgrade sprechen. 6 Gründe, warum ihr Windows 10 auf Windows 11 upgraden solltet und 4 Gründe, die dagegen sprechen