WildStar mit Comeback auf GOG – Spieler voten für diesen Traum, zeigen auf anderes MMORPG, das zurückgekommen ist

WildStar auf GOG … wäre das etwas, das euch gefallen würde? Verratet es uns in den Kommentaren. Übrigens gab es vor kurzer Zeit noch ein Comeback eines zeitweise eingestellten MMORPGs, das dank eines neuen Besitzers plötzlich wieder spielbar ist – wir meinen natürlich Defiance: MMO-Shooter war Destiny, bevor es Destiny gab, feiert jetzt sein Comeback: „Ich habe es so sehr vermisst“

Wie hoch stehen die Chancen auf ein Comeback? Genau das diskutiert derzeit ein Teil der Community auf Reddit . Einige Spieler bezweifeln dabei, dass Publisher NCsoft – bei dem die Rechte an WildStar liegen – so einen Deal mit CD Projekt eingehen würden.

Gamer will ein berühmtes Gadget aus Call of Duty im Flugzeug transportieren, doch die Flugsicherheit schaltet sich ein

Für dieses Ziel gibt’s auf gog.com zum einen das sogenannte „Preservation Program“, zu dem bereits mehr als 160 Spiele-Klassiker gehören. Zum anderen könnt ihr über die Dreamlist von gog.com eure Lieblingsspiele für eine Bereitstellung auf der Plattform in den Ring werfen. Ein Spiel, das über diesen Weg letztlich auf GOG gelandet ist: das PlayStation-RPG Breath of Fire IV von 2000.

Warum GOG? Die Plattform gog.com gehört zur „CD Projekt“-Gruppe und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Spiele für die Ewigkeit zu erhalten. Dazu gehören aber nicht nur neue Games, sondern auch alte Klassiker, an die man heutzutage sonst nur schwer oder gar nicht mehr herankommt, oder die in ihrer Originalversion nicht kompatibel mit aktueller Hardware wären.

