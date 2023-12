Das rundenbasierte Old-School-MMORPG Broken Ranks bietet euch zu Weihnachten besondere Goodies. Darum lohnt sich jetzt der Einsteig.

Was ist Broken Ranks? Broken Ranks nimmt die bewährte cRPG-Formel aus Nostalgie und Old-School-Gameplay, aber angereichert mit MMO-Dimensionen und einem taktischen Kampfsystem. Das Spiel verwendet eine isometrische Ansicht, die an klassische, beliebte Titel des cRPG-Genres erinnern.

Nur ein weiteres MMORPG?

Kurze Antwort: “Nö”. Broken Ranks ist ein MMORPG, das es geschafft hat, den Single-RPG-Charakter beizubehalten. Ihr wisst, dass das nicht so einfach ist. Aber macht euch bereit für eine Reise durch eine düstere und düstere Low-Fantasy-Welt.

Ein Ort, der keine Schwäche verzeiht

Länder, in denen die Menschen ihre Enklaven in der Wildnis errichtet haben, werden von unbarmherzigen Gesetzen und brutaler Politik beherrscht.

Werdet ein Taernianer, der durch die Invasion der utorianischen Horden gezwungen wurde, seine Heimat zu verlassen. Erfahrt mehr über die Geschichte eures Charakters und gestaltet dessen Zukunft, indem ihr das Schicksal des taernianischen Freiheitskampfes verändert.

Abgesehen von epischen, weltverändernden Ereignissen …

Ihr werdet auch auf Elemente des schwierigen Alltags oder auf Wendungen in der Handlung stoßen. Zum Beispiel werdet ihr während einer Untersuchung, die ihr durchführt, herausfinden, dass die Geister, die im Brunnen herumspuken, nur ein Haufen Trunkenbolde sind, die mit den wirtschaftlichen Realitäten der Armut konfrontiert sind. Nämlich kein Zugang zum lokalen Schwarzgebrannten.

Wie viele MMORPGs mit rundenbasierten Kämpfen kennt ihr?

Es heißt, dass rundenbasierte Kämpfe eher etwas für Single-Player-RPGs sind. Dieses Mal habt ihr jedoch die Möglichkeit, ein MMORPG zu spielen, das trotz seines rundenbasierten Kampfsystems dynamisch bleibt. Ihr habt 10 Sekunden Zeit, um die Taktik zu ändern, Angriffe zu planen und Ziele auszuwählen. Was werdet ihr tun?

Entdeckt euren taktischen Scharfsinn, handelt schnell sowie effektiv und werdet so zum überlegenen Strategen auf dem Schlachtfeld.

Was gibt es noch zu tun? Stürzt euch ins Abenteuer und schnappt euch die Codes für einen Premium-Account! Wer die zerrissenen Reihen von Taern vereinen will, kann den Code “MEINMMO” in das Anmeldeformular eingeben und erhält so für einen guten Start einen Premium-Account für 7 Tage. Der Code ist von 14. bis 20. Dezember gültig. Broken Ranks könnt ihr hier herunterladen.