Wie ein Glitch die dramatischste Szene im Gaming ruinierte

Eines der besten Spiele seiner Zeit wurde mit einem kleinen Glitch ausgeliefert. Der dramatische Höhepunkt der Handlung wurde zur Lachnummer.

Glitches und Bugs sind zumeist entweder nervig oder witzig. Kleine Spielfehler können eine ernste Szene unerwartet – und ungewollt – auflockern, aber damit auch den dramatischen Höhepunkt eines Spiels komplett gegen die Wand fahren.

Das ist einem Spiel passiert, das noch heute für seine Story stark gelobt wird. Denn im großen Finale hatte Heavy Rain einen Bug, der aus einem besorgten Vater einen nervenden Schreihals machen konnte.

Was ist Heavy Rain für ein Spiel? Heavy Rain war zu seiner Zeit ein richtig gutes Spiel. Es erschien im Februar 2010 exklusiv für die PlayStation 3, wurde aber später auch auf dem PC auf Steam veröffentlicht. Die Grafik war für damalige Verhältnisse schick, die Story war fesselnd und aufgrund vieler unterschiedlicher Entscheidungen hatte das Spiel einen hohen Wiederspielwert. Das Spiel war eher ein interaktiver Film mit vielen Wendungen. Story, Dialoge und Entscheidungen lagen klar im Fokus.

Im Grunde lässt sich die Story schnell zusammenfassen:

Der Familienvater Ethan Mars lebt ein gutes Leben als Architekt, zusammen mit seiner Frau Grace und seinen beiden Kindern Jason und Shaun. Als Jason bei einem Autounfall tödlich verletzt wird, ist das nur der erste von zwei Schicksalsschlägen. Denn kurz darauf wird sein zweiter Sohn Shaun entführt – von einem Serienmörder, der bereits mehrere Kinder auf dem Gewissen hat.

Ethan muss daraufhin mehrere „Proben“ für den Entführer erledigen, um sich das Recht zu erarbeiten, seinen Sohn wiedersehen zu dürfen.

Das Spiel wechselt dabei immer wieder die Perspektiven. Mal seid ihr Ethan Mars, mal eine Reporterin, mal ein FBI-Agent und mal ein Privatdetektiv, die allesamt das Rätsel hinter dem Entführer selbst lösen wollen.

Es ist ein Spiel mit vielen Emotionen und einem sehr dramatischen Höhepunkt, der auf viele unterschiedliche Arten ablaufen kann – je nach zuvor getroffenen Entscheidungen. Eine starke Story, die fesselt.

Auf der Suche nach seinem Sohn muss Ethan Mars viele Prüfungen bestehen.

Drücke X für SHAUN!

Was ist das für ein Glitch? In mehrere Szenen im Spiel hat man die Möglichkeit, durch Drücken der X-Taste nach jemandem zu rufen – zumeist nach dem Sohn Shaun. Das sollte Szenen zusätzliche Dramatik verleihen, indem man als panisch-besorgter Vater eben zusätzlich nach dem Sohn ruft.

Eigentlich ein kleines, gutes Feature, das sehr zur Atmosphäre beiträgt.

Das Problem ist, dass genau dieses Feature im großen Finale des Spiels einen Bug auslösen konnte. Denn eigentlich sollte die „Drücke X um nach Shaun zu rufen“-Funktion deaktiviert werden, sobald eine Zwischensequenz beginnt und die Charaktere sich unterhalten.

Aber ausgerechnet im Finale war es häufig der Fall, dass das nicht geschah. Es ist der Moment, wo man Ethans Sohn finden kann, wo der Killer offenbart wird und sich entscheidet, welche Charaktere überleben und welche sterben. Dramatisch, packend. Und leider oft verbuggt.

Man konnte permanent weiter durch Drücken der X-Taste nach Shaun rufen. Das machte die Szene nicht nur sehr albern, sondern überschrieb auch alle anderen Sätze, die Ethan eigentlich sagen sollte. Das glorreiche Ergebnis, wie das Finale mit diesem Glitch verläuft, könnt ihr hier sehen:

Egal ob Ethan gerade erschossen wird, ob er seinen Sohn aus dem Wasser zieht oder den Killer um Gnade anfleht – jeder Dialog kann sofort durch ein „SHAUN!“ in drei verschiedenen Stimmlagen überschrieben werden.

Heavy Rain ist nur eines von vielen Beispielen, bei denen ein kleiner, nerviger Glitch aus einer dramatischen und spannenden Sequenz plötzlich ein alberner Comedy-Sketch wird. Auf der einen Seite ist das sehr schade, wenn der dramatische Höhepunkt eines fantastischen Spiels durch so einen Glitch komplett ruiniert wird – auf der anderen Seite hat das aber eine Erinnerung geschaffen, die noch heute so manchen Fans von Heavy Rain in Erinnerung geblieben ist.