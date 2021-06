Das Addon Shadowbringers von Final Fantasy XIV hat sein letztes großes Content-Update veröffentlicht. Schaut mit uns zurück auf die Abschnitte des MMORPGs und stimmt ab, welcher davon euer Favorit ist.

Darum geht’s: Mit dem Patch 5.55 erschien das letzte große Update in FFXIV vor dem Release des nächsten Addons. Die Geschichte von Shadowbringers ist abgeschlossen, die Überleitung zur Erweiterung Endwalker wurde aufgestellt, die letzten großen Content-Brocken sind spielbar.

Wir können nun also zusammen auf die vergangenen Kapitel von FFXIV schauen und uns überlegen, wie sie im Vergleich so abgeschnitten haben. Immerhin schaut das MMORPG auf mittlerweile 8 Jahre Geschichte und 4 große Abschnitte zurück:

A Realm Reborn: Das Basisspiel ARR erzählt das erste große Kapitel von FFXIV. Unser Spielcharakter, der frisch ernannte Krieger des Lichts, kommt in Eorzea an und findet sich mitten in einer Kriegssituation wieder sowie unzähligen politischen Intrigen und fiesen Machenschaften.

Die großen Abschnitte von FFXIV hatten alle ihre Besonderheiten und haben manchen Spielern mehr und anderen weniger gefallen. Aber wie sieht’s bei euch aus? Welches Kapitel des MMORPGs fandet ihr bis jetzt am besten? Lasst uns zusammen ein Ranking aufstellen.

So könnt ihr abstimmen: Ihr könnt für euren Favoriten in dem Umfrage-Tool weiter unten abstimmen. Ihr habt dabei nur eine Stimme, die ihr vergeben könnt, überlegt euch also gut, welcher der 4 großen Abschnitte von FFXIV eure Nummer 1 ist.

Erzählt mal: Welches Kapitel von FFXIV hat es euch so richtig angetan? Habt ihr einen klaren Favoriten unter den aufgezählten oder ist es schwierig, sich zu entscheiden? Was hat euch besonders gut gefallen? Schreibt es uns in die Kommentare und schwärmt mit uns ein wenig in Erinnerungen an die vergangenen Patches.

So geht’s mit FFXIV weiter: Im Herbst erscheint bereits das nächste Addon von FFXIV namens Endwalker. Der Release-Termin dafür liegt auf dem 23. November, Vorbesteller können aber mit Early Access bereits am 19. November loslegen.

Das Addon wird den großen Handlungsbogen um die Götter Hydaelyn und Zodiark abschließen. Es kommt zum großen finalen Kampf, der viele Fragen der Spieler beantworten soll. Die Reise führt die Spieler in neue Gebiete wie den Inselstaat Radz-at-Han, das alte Sharlayan und sogar auf den Mond.

Das höchste Level wird dabei von 80 auf 90 angehoben und es kommen zwei neue Jobs hinzu: der Weise und der Schnitter. Alles zum Release von Endwalker findet ihr in unserem Hub:

