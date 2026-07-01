Meine liebste Alternative zu GTA kostet auf Steam nur 3 Euro, ist perfekt für die Wartezeit

Gerade läuft der Steam Summer Sale und es gibt viele Schnäppchen. Eines kann MeinMMO-Autor Cedric Holmeier nur wärmstens empfehlen.

Mein Arbeitsalltag startet häufig mit dem Blick auf SteamDB. Die Website zeigt mir an, welche Spiele gerade im Trend sind und was gerade auch ein wenig an Hype gewinnt. Doch nachdem am Wochenende der Steam Sale gestartet ist, habe ich dort eines meiner absoluten Lieblingsspiele entdeckt: Watch Dogs 2.

Das Hacker-Open-World-Spiel von Ubisoft erlebt gerade einen richtigen, zweiten Frühling. Schaut man sich die Spielerzahlen an, so hat Watch Dogs 2 gerade fast wieder seinen allzeit Höchststand gebrochen.

Zugegeben: Als der Titel releast wurde, haben viele auf Ubisofts damaligen Launcher Uplay gespielt, weshalb der Release-Peak nur die halbe Wahrheit ist. Dass man den Titel jetzt aber für 3 Euro bei Steam kaufen kann, nehme ich dennoch als Gelegenheit, um euch zu erklären, warum sich das auf jeden Fall lohnt.

Hier könnt ihr einen Trailer zu Watch Dogs 2 sehen:

Video starten Watch Dogs 2 – Willkommen bei DedSec Trailer zeigt wie Marcus Holloway, der Hackergruppe DedSec beigetreten ist Autoplay

Sunny San Francisco

Watch Dogs 2 ist in erster Linie eine Hacker-Open-World, bei der wir durch eine narrative Story ganz im Stile von GTA durch das virtuelle San Francisco spielen. Dabei spielen wir als Teil einer Gruppe, die sich gegen das Böse auferlegt und für das Gute kämpft, gemischt mit Hipster-Looks, Laptop unter dem Arm und Hightech-Gadgets.

Was mich persönlich immer wieder auch nach fast 10 Jahren ins Spiel lockt, ist die überaus hübsche Welt, die wie ein großer Themenpark fungiert und überall Aktivitäten zulässt. Egal, ob ich mich in Sicherheitssysteme hacke, gegen NPCs im Auto-Rennen antrete oder ob ich andere Spieler in der Singleplayer-Welt digital ausspioniere, abseits der Story bietet Watch Dogs 2 unzählige Möglichkeiten für allerlei Quatsch.

Das gefällt mir persönlich sogar besser als bei GTA 5, weil ich hier nicht erst den richtigen FiveM-Server finden muss, um Spaß zu haben.

Gerne versuche ich mich auch an meinem liebsten Spiel-Modus: Hier hacke ich andere Spieler in ihrer eigenen Welt und die müssen mich finden. Ich darf die dabei zwar nicht töten, kann aber mit allen möglichen Hightech-Gadgets für Ablenkung sorgen. Am Ende dauert das alles zwar nur wenige Minuten, aber es ist immer lustig, einem verwirrten Spieler beim Suchen zuzuschauen.

Aber auch die Spielwelt selbst ist wunderbar. Manchmal fahre ich auch einfach nur durch die bunte, lebendige und sonnige Spielwelt, die mir die Stadt auf Bucket List zum Reisen auch ins echte Leben gebracht hat.

Kein GTA Online

Der Multiplayer von Watch Dogs 2 ist sehr gut, aber nicht so wie GTA Online. Viele der Missionen, Duelle oder spaßigen Modi sind instanziiert. Während es in der Vergangenheit schon mal aufgrund der niedrigen Spielerzahlen schwierig war, Mitspieler zu finden, sollte der neue Spieler-Peak euch hier keine Probleme bereiten.

Am besten hat man natürlich ein paar Freunde, mit denen man dann auch in der Sandbox durch die Welt albern kann. Dann sind auch einige der Online-Missionen mit guter Absprache möglich und machen besonders viel Spaß.

Dennoch setzt Watch Dogs 2 den Fokus ab von Gewalt, Gangs und Bandenkriegen hin zu einer Untergrundbewegung, Hacking und einem gewissen Hipstertum. Das muss euch gefallen und ist einfach der Stil des Spiels, den man auch nicht ignorieren kann – selbst im Multiplayer.

Watch Dogs 2 ist allgemein etwas anspruchsvoller, wenn es um den Spielspaß geht. Zwar bietet die Sandbox in meinem Eindruck noch mehr als der Singleplayer von GTA 5, dennoch muss man sich selbst mehr um den Spielspaß bemühen, statt dass man einfach von einem ins andere stolpert.

Für mich ist Watch Dogs 2 immer wieder einen Besuch wert und ich werde sicherlich die neuen Spieler mit einem guten Hacker-Angriff online willkommen heißen. Habt ihr Watch Dogs 2 schon mal ausprobiert? Dann lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Das Watch Dogs-Franchise könnte am Ende sein: Ubisoft wollte GTA mit einer Spielereihe Konkurrenz machen, jetzt sagt ein Insider, sie ist erledigt