Spieler schlägt dick beim Summer Sale auf Steam zu, spart am Ende 1.800 Euro – Community lobt ihn für die Spiele-Auswahl

Beim Steam Summer Sale kann man viele Schnäppchen ergattern. Das beweist jetzt auch ein Spieler, der mal eben 1800 € mit einem Einkauf gespart hat.

Was ist das für ein Spieler? Auf Reddit teilt der Spieler matthewlloydPA-C seinen Einkauf bei Steam. Statt 2100 € hat er nur knapp 260 € für etliche Spiele ausgegeben. Möglich macht das der derzeitige Steam Summer Sale, bei dem unzähligen Spiele rabattiert und im Angebot sind.

Doch nicht nur die Ersparnis von mehr als 1800 Euro ist besonders, auch welche Titel er für so wenig Geld bekommen hat, begeistert die Fans.

Hier könnt ihr den Trailer zu Detroit: Become Human sehen:

Video starten Detroit: Become Human fesselt die Spieler im Trailer mit der Geschichte von Androiden, die menschlich werden

Ein Katalog voller Hits

Was hat der Spieler gekauft? Auf Reddit teilt er in mehreren Screenshots seinen gesamten Einkauf. Dabei hat er einige Highlights im Warenkorb, die es derzeit richtig günstig zu holen gibt:

Detroit: Become Human (3,99 €) – Sci-Fi-Adventure: Ein cineastischer, interaktiver Meilenstein. Statt klassischer Action steuert man drei Androiden durch ein hochemotionales Zukunftsszenario, in dem jede deiner Entscheidungen den Story-Verlauf drastisch verändert und Charaktere permanent sterben lassen. Ein absolutes Fest für Story-Liebhaber.

Ein cineastischer, interaktiver Meilenstein. Statt klassischer Action steuert man drei Androiden durch ein hochemotionales Zukunftsszenario, in dem jede deiner Entscheidungen den Story-Verlauf drastisch verändert und Charaktere permanent sterben lassen. Ein absolutes Fest für Story-Liebhaber. Dying Light 2: Reloaded Edition (11,99 €) – Open-World-Zombie-RPG: Perfekt für Koop-Runden. Man schnetzelt sich mit brutalem Nahkampf und genialem First-Person-Parkour durch eine riesige, von Untoten überrannte Stadt. Die Neuauflage bringt Schusswaffen und eine große Menge an Content für Adrenalin-Junkies mit.

Perfekt für Koop-Runden. Man schnetzelt sich mit brutalem Nahkampf und genialem First-Person-Parkour durch eine riesige, von Untoten überrannte Stadt. Die Neuauflage bringt Schusswaffen und eine große Menge an Content für Adrenalin-Junkies mit. Rain World (2,37 €) – Hardcore-Survival-Plattformer: Das Spiel simuliert ein gnadenloses, dynamisches Ökosystem, in dem du ganz unten in der Nahrungskette stehst. Knallhart, frustrierend, aber atmosphärisch ein absoluter Geheimtipp für extrem geduldige Spieler.

Das Spiel simuliert ein gnadenloses, dynamisches Ökosystem, in dem du ganz unten in der Nahrungskette stehst. Knallhart, frustrierend, aber atmosphärisch ein absoluter Geheimtipp für extrem geduldige Spieler. Chivalry 2 (3,59 €) – Multiplayer-Slasher: Epische Mittelalter-Schlachten für bis zu 64 Spieler. Man stürmt mit Breitschwert oder Streitaxt Burgen, wobei das Kampfsystem leicht zu lernen, aber schwer zu meistern ist. Quasi das Battlefield im Mittelalter.

Epische Mittelalter-Schlachten für bis zu 64 Spieler. Man stürmt mit Breitschwert oder Streitaxt Burgen, wobei das Kampfsystem leicht zu lernen, aber schwer zu meistern ist. Quasi das Battlefield im Mittelalter. Bloodstained: Ritual of the Night (3,99 €) – Metroidvania: Man erkundet ein düsteres Schloss, erbeutet magische Fähigkeiten von Dämonen und schaltet neue Wege frei. Die perfekte RPG-Spirale aus Looten, Leveln und knackigen Bosskämpfen für Retro-Fans.

Die gesamte Liste mit allen Spielen zum selbst stöbern, könnt ihr auf Reddit sehen:

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Wie reagiert die Community auf die Liste? Die Spieler finden seine Ersparnis richtig stark und schnappen sich auch gerne einige der Spiele die der Spieler sich auch gesichert hat. So schreiben sie in den Kommentaren auf Reddit:

Charles_Was_Here: „Danke für die Liste! Ich werde zwar nicht alles kaufen, aber es ist immer schwierig, alle Titel mit hohen Rabatten zu finden.“

afanzo: „Alter, die werden NIE angefasst.“

woe2thepubliceye: „Das lässt mich erkennen, wie viel Glück ich habe, dass in meinem Leben so viel los ist und ich kaum Zeit zum Zocken habe.“

Habt ihr euch beim Steam Summer Sale etwas gekauft? Falls ja, schreibt uns gerne mal euren Tipp in die Kommentare. Mehr News zum Steam Summer Sale gibt es in diesem Artikel: Ein Spieler spricht genau das aus, was Fans während des Steam Summer Sales nicht hören wollen, trifft wunden Punkt