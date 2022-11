Goddess of Victory: NIKKE ist ein kommender Rollenspiel-Shooter. Erfahrt hier, was es damit auf sich hat.

Was ist NIKKE? Goddess of Victory: NIKKE ist ein Third-Person-Shooter-Spiel für Mobilgeräte. Es wird vom koreanischen Studio Shift Up entwickelt und von Level Infinite veröffentlicht. NIKKE erscheint am 3. November 2022 weltweit für Android und iOS. Bereits über 3 Millionen Registrierungen wurden schon vor dem Release verzeichnet. Das Spiel ist free-to-play und bietet ein Gacha-Spielsystem zur Monetarisierung. Nach der erfolgreichen Closed Beta erscheint das Game zum globalen Release nun auch mit deutscher Lokalisierung.

Was ist die Story? Nikke spielt in einer post-apokalyptischen Zukunft. Unsere Welt wurde von mechanischen Monstern überrannt, die als “Rapture” bezeichnet werden. Die Rapture haben die Oberfläche des Planeten verwüstet und die Menschheit größtenteils ausgelöscht.

Die wenigen Überlebenden haben sich im Untergrund verkrochen und dort eine futuristische Zufluchtsstätte namens “Ark” errichtet. Dort wurden auch die Nikke geschaffen. Das sind Kampf-Androiden in der Gestalt von niedlichen Anime-Mädchen. Ihren Namen haben sie von Nike, der antiken Göttin des Sieges.

Mit Hilfe der Nikke und ihren überragenden Kampftalenten hat die Menschheit eine Chance, den Planeten zurückzuerobern. Teams von Nikkes werden unter der Kontrolle eines “Commanders” an die Oberfläche entsandt, um den Rapture empfindliche Schläge zu verpassen und die mechanischen Tyrannen letztendlich zu besiegen.

Die Features von NIKKE

Einfache Steuerung: Als Commander übernehmt ihr die Kontrolle über ein Team von bis zu fünf Nikkes. Das Gameplay erinnert an Deckungs-Shooter wie Gears of War. Eure Nikkes kauern sich hinter Ruinen und andere Deckung und auf euer Kommando lugen sie keck mit ihren Waffen heraus und eröffnen das Feuer auf alle Gegner, die ihr anvisiert.

Die jeweilige Nikke ballert automatisch, ihr müsst nur grob in die Richtung der Rapture-Gegner zielen und eure Kämpferin erledigt den Rest. Jede Nikke ist einzigartig und hat eine Lieblingswaffe, die sie benutzt. Dazu kommen drei Skills. Zwei davon sind reguläre Fähigkeiten, die euch helfen, eure Gegner noch effektiver über den Haufen zu ballern.

Wenn ihr genug Gegner erledigt habt, sammelt ihr Punkte an und irgendwann könnt ihr dann euren “Burst Skill” raushauen. Der ist ein besonderer Special-Move, bei dem eure Nikke Gegner in rauen Mengen umnietet. Der taktisch kluge Einsatz eurer Skills entscheidet in den wilden Gefechten oft über Sieg oder Niederlage.

Die Ballereien gehen flott von der Hand und da eure Nikke das Schießen und Nachladen übernimmt, könnt ihr euch voll auf das Wesentliche konzentrieren und den taktischen Überblick behalten. Die Steuerung ist so clever gestaltet, dass ihr sie auch mit nur einer Hand beherrscht und so effektiv Gegner und Missionen erledigt. Ihr könnt NIKKE entweder alleine oder mit bis zu vier Mitspielern im Online-Coop zocken.

Hübsche Anime-Grafik: Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal von NIKKE sind die wunderschönen Artworks. Jede Nikke ist eine einzigartige Figur und mit viel Detailliebe gestaltet. Der verantwortliche Künstler ist Hyung-tae Kim, der auch der CEO des Entwicklerstudios ist.

Wem der Stil von Hyung-tae Kim bekannt vorkommt, der hat seine Werke sicherlich schon in populären koreanischen Spielen wie Blade & Soul oder Magna Carta gesehen. Dort hat er den Stil wesentlich beeinflusst.

Um ein einzigartiges Spielerlebnis zu schaffen, hat sich das Entwicklerteam bei Nikke wirklich ins Zeug gelegt. Wir freuen uns darauf, die Ergebnisse unserer Hingabe und Leidenschaft mit den Spielern zu teilen und hoffen, dass sie es genießen werden, in die reichhaltige Welt einzutauchen, die das Spiel zu bieten hat.

Für die detaillierten, individuellen Animationen der Nikkes wurde die Software Live2D genutzt. Damit sind besonders eindrucksvolle 2D-Animationen möglich, wie ihr im Spiel und auf den hier verlinkten Videos eindrucksvoll sehen könnt.

Anime-Charaktere zum Sammeln: Auf der Seite von NIKKE werden bereits mehrere einzigartige Nikkes vorgestellt. Jede der Androiden-Frauen hat ihre eigene Story und Persönlichkeit. So ist die kühle Rapi für ihren Eigensinn bekannt, während die Waffenexpertin Neon ein echter “Gun-Nerd” ist, die niemals aufhört, über Waffen zu quatschen.

Andere Nikke haben interessante Hobbys, wie Volume, die abseits des Schlachtfeldes an ihrer Hip-Hop-Karriere arbeitet. Manche Nikkes haben auch witzige Macken, wie die athletische Folkwang, die gern Sport treibt, aber auch einen Körper hat, der zur Überhitzung neigt. Daher hat sie ständig ein Eis dabei, an dem sie zur Abkühlung lutscht.

Ihr startet mit einem Anfangs-Team an Nikkes und verdient euch dann im Laufe des Spiels weitere Charaktere hinzu. Dazu nutzt das Spiel ein ausgeklügeltes Gatcha-System, mit dem ihr zufällig ausgewählte Charaktere in verschiedenen Machtstufen zieht.

Mit etwas Glück baut ihr euch so immer weiter eine mächtige Stoßtruppe an Nikkes auf, mit denen ihr den Rapture ordentlich einheizt. Gatcha-Züge könnt ihr euch im Spiel verdienen oder mit Mikrotransaktionen sofort freischalten. Zur Feier des Launchs erhalten Spieler übrigens 110 kostenlose Gatcha-Züge sowie zwei mächtige Charaktere.

Soviel zu den einzigartigen Features von NIKKE – Godess of Victory. Das Spiel erscheint am 3. November 2022 weltweit für iOS und Android. Es wird auch eine deutsche Lokalisierung geben. Hier könnt gleich zum Launch loslegen!