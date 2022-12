Bei Goddess of Victory: NIKKE handelt es sich um einen Third-Person-Shooter für Android und iOS, welches seinen Release am 03. November 2022 feierte. Ihr spielt als Commander und kontrolliert ein Team aus bis zu 5 Nikkes. Das sind Kampfandroiden, welche in Form von Anime-Mädchen für die Menschheit kämpfen. Das Gameplay ähnelt Deckungs-Shootern wie Gears of War. Die Nikkes legen sich hinter Objekten auf die Lauer und warten auf eueren Befehl als Commander darauf, das Feuer auf Feinde zu eröffnen.