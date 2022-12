Wieso jetzt der beste Zeitpunkt ist, mit Nikke anzufangen

In Goddess of Victory: Nikke findet aktuell ein Winter-Event statt, das gleichzeitig ein idealer Einstieg in das Spiel für Neulinge ist!

Seid ihr auf der Suche nach einem actiongeladenen Sci-Fi-RPG-Shooter? Dann ist Goddess of Victory: Nikke genau das richtige! Es ist ein Top-Performer in den mobilen Stores rund um den Globus und erreichte die Spitzenposition im App Store und bei Google Play in mehreren Regionen, darunter Nordamerika, Korea und Japan. In der ersten Woche wurde es sogar 10 Millionen Mal heruntergeladen. Ein klares Zeichen für einen Top-Hit!

Hier findet aktuell das Winter-Event »Miracle Snow« statt, das noch bis zum 28. Dezember läuft! Und gerade wenn ihr das Spiel noch nicht kennt, ist das die perfekte Zeit, damit anzufangen! Denn hier erwarten euch eine ganze Reihe von Boni, die euch gerade zu Beginn einen guten Schub geben!

Deswegen lohnt sich der Einstieg aktuell richtig

Login-Event belohnt euch schon früh im Spiel: Allen vorran gibt es ein Login-Event mit Belohnungen für das 14-tägige Einloggen, bei dem ihr wertvolle Ingame-Gegenstände und Ressourcen für den Einstieg ins Spiel bekommt.

Ein kostenloser SR-Charakter: Zweitens werden im Rahmen des Ereignisses zwei neue Charaktere eingeführt, Rupee und Neve, die einzigartige Fähigkeiten und Geschichten haben. Letztere könnt ihr zudem während des Events gar kostenlos bekommen! Sie ist ein SR-Charakter. Das bedeutet, dass sie nicht nur selten, sondern auch besonders stark ist. Nur SSR-Charaktere bieten noch mehr.

Ein einzigartiges Minispiel: Drittens beinhaltet das Event ein spezielles Minispiel mit dem Schneeflocken-Kristall-Ereignisgegenstand, mit dem ihr euch auf unterhaltsame und fesselnde Weise zusätzliche Belohnungen verdienen könnt. Dieses Minispiel müsst ihr absolvieren, um Neve zu erhalten!

Das können die beiden Neuzugänge

Rupee: Ein SSR-Charakter der auf Seiten von Taletum kämpft und mit einem Sturmgewehr in die Schlacht zieht. Sie ist ein Verteidiger mit dem Code Elektrisch. Als Shopaholic hat sie ihr Hobby zum Beruf gemacht und ein erfolgreiches Einkaufszentrum für Gleichgesinnte eröffnet. Ihr verschwenderischer Lebensstil hat ihr zudem im Geschäftsviertel Royal Road den Rang einer lokalen Berühmtheit eingebracht. Außerdem betreibt sie ihr eigenes Online-Shopping-Netzwerk. Gerade dank seiner Wintergeschenke hat das viele Abonnenten anziehen können.

Neve: Ein SR-Charakter von Unlimited mit einer Schrotflinte. Sie ist ein Angreifer mit dem Code Wasser. Neve hat eine starke Verbindung zu Eisbären und sucht auf der Oberfläche stets nach ihnen. Viele ihrer Eigenschaften ähneln denen des Raubtiers, was dazu geführt hat, dass ihre Teamkollegin Alice sie als »Nanook« bezeichnet. Die Ähnlichkeiten zwischen Neve und diesen arktischen Kreaturen erstreckt sich gar auf ihre Schlafgewohnheiten. Denn wenn sie schläft, ist das kein normaler Schlaf, sondern gleicht einem Winterschlaf.

Worum geht es im Spiel?

Endzeit-Shooter für euer Smartphone: Goddess of Victory: Nikke ist ein spannender Sci-Fi-RPG-Shooter, der in einer post-apokalyptischen Zukunft spielt, in der die Erde von außerirdischen mechanischen Kreaturen, den Rapture, angegriffen wurde. Während sich die verbliebenen Menschen in den Untergrund flüchten und die Arche errichten, eine Metropole, die von der Zentralregierung regiert wird, arbeiten drei Unternehmen, bekannt als die Großen Drei, an der Herstellung humanoider Soldaten, die Nikkes genannt werden. Der Plan ist es, die als Waffen gegen die Rapture einzusetzen.

Als Spieler rekrutiert, befehligt und sammelt ihr Nikkes mit einzigartigen Kampfspezialitäten, um das ultimative Team zusammenzustellen und gegen die Rapture zu kämpfen.

Neuer Trailer stimmt auf das Event ein

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Zudem gibt es passend zum Event auch einen neuen Trailer zum SciFi-RPG-Shooter. Der bietet einen Einblick in die Welt von Nikke und das besondere Event, das im Vergnügungspark stattfindet. Zudem werden euch hier die neuen Charaktere Rupee und Neve vorgestellt und ihre einzigartigen Fähigkeiten demonstrieren. Wenn ihr mehr zum Event und den neuen Charaktere erfahren wollt lohnt sich ein Blick in das Video.

Goddess of Victory: Nikke könnt ihr jetzt für Android im Google Playstore oder für iOS im AppStore herunterladen. Mehr Informationen gibt es zudem auf der offiziellen Webseite.