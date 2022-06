CoD Warzone: Mit dem neusten OP-Aufsatz rennt ihr so schnell, dass man euch in der Innenstadt blitzen müsste

Ein neuer Patch in CoD: Warzone heißt oft auch, dass irgendetwas Neues ein wenig OP ist. Das ist auch in Season 4 der Fall. Denn wenn ihr den Griff von eurer Waffe mit etwas Tape ausrüstet, rennt ihr schneller, als die Polizei erlaubt. Zumindest in den meisten deutschen Innenstädten.

Das bisher schnellste Loadout, was ihr euch in CoD Warzone zusammenbasteln konntet, gab es im Oktober 2021. Da durftet ihr noch mit einer OTs 9 schneller rennen als der Zug.

Mit dem neuesten Patch für Season 4 geht das aber noch schneller. Zusammen mit gut ausgeführten Slide-Cancels kommt ihr auf eine beeindruckende Geschwindigkeit von 36 Kilometer die Stunde – und das zu Fuß. Das würde ausreichen, um einen Blitzer in einer deutschen Innenstadt auszulösen.

Im Trailer seht ihr unter anderem die malerische Innenstadt der neuen Map von Warzone, Fortune’s Keep:

36 km/h zu Fuß dank Umwickeltem Griff

Um welches Attachment geht es? Warzone-Experten wie JGOD und TrueGameData haben entdeckt, dass ein Aufsatz in CoD Warzone aktuell viel besser ist, als die Entwickler wohl wollten: der Umwickelte Griff (englisch: Taped Grip).

Dieser Aufsatz allein erlaubt es auch, mit allen SMGs aus CoD Vanguard die bisherigen „Movement-Loadouts“ problemlos zu überholen. JGOD zeigt in seinem englischen Video, wie das aussieht:

Wie JGOD in seinem Video auch berechnet hat, schafft ihr es so auf ein Maximum von 36 km/h. Normalerweise ist eure Top-Geschwindigkeit zu Fuß etwa 23,5 km/h, es handelt sich also um eine Verbesserung von über 53 %.

Wie renne ich so schnell? Wirklich etwas beachten müsst ihr dabei aber nicht. Solange ihr eine Vanguard-SMG mit dem umwickelten Griff benutzt, ist diese beeindruckende Top-Geschwindigkeit machbar. Sogar lootbare Waffen, die diesen Aufsatz benutzen, sind so schnell. Deshalb nennt TrueGameData diesen Aufsatz das „Most OP Attachment Ever!“ (via YouTube)

Damit das wirklich mit dem Maximal-Tempo klappt, müsst ihr aber die Slide-Cancels beherrschen. Hier erklären wir euch, wie diese fortgeschrittene Movement-Technik funktioniert:

Warzone-Experte empfiehlt weitere Attachments für maximales Tempo

So erstellt ihr das starke Sprint-Setup: In dem oben verlinkten Video empfiehlt JGOD auch bis zu zwei weitere Aufsätze. Diese könnt ihr zusätzlich zum so starken umwickelten Griff nutzen:

Unterlauf: Mark VI Skelett

Mark VI Skelett Fertigkeit: Momentum

Momentum Extra: Schnell (englisch: Quick)

Mit diesen Aufsätzen holt ihr das absolute Maximum raus. Mit Momentum werdet ihr nach einem Kill für kurze Zeit schneller, mit Schnell erhöht sich eure Sprint-Geschwindigkeit ganz allgemein. Für SMGs solltet ihr aber immer Mark VI Skelett und Umwickelter Griff nehmen. So werdet ihr zum absoluten Top-Sprinter auf Maps wie Fortune’s Keep.

Je nachdem, wie gut ihr mit dem Rückstoß eurer Waffe umgehen könnt, könnt ihr für die Waffe eurer Wahl auch weitere Aufsätze auswählen, die eure Geschwindigkeit erhöhen. JGOD sagt aber auch, dass ihr diese nicht immer nehmen solltet. Wenn ihr eine Waffe mit krassen Rückstoß habt, solltet ihr lieber Aufsätze nehmen, die den reduzieren.

Wenn ihr wissen wollt, welche Waffen gerade die besten in Warzone sind, solltet ihr in unsere Liste der besten Warzone-Waffen schauen. Diese aktualisieren wir regelmäßig:

