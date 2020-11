Odyssey verzichtet auf Auto-Play und soll von der Spielweise stärker an PC-MMORPGs angelehnt sein. Im Fokus stehen das PvE und das Spielen in kleinen Gruppen, wobei es auch Pläne für das PvP gibt, die bisher jedoch nicht veröffentlicht wurden.

Die düstere Welt von Warhammer wird bald in einem neuen Spiel zum Leben erweckt. Warhammer: Odyssey wird ein kostenloses Mobile-MMORPG, das auf Inhalte wie Autoplay oder Pay2Win verzichten will. Dazu soll bald die Beta starten.

