Neues Steam-Spiel zu Warhammer 40k koppelt 11 Items an Twitch, um Hype zu erzeugen –  Aber es geht furchtbar schief

„Ich würde dem Spiel eigentlich einen Daumen hoch geben, wenn nicht eine Sache wäre: Aus irgendwelchen idiotischen Gründen haben die Entwickler 11 Items (keine Skins, echte Items) am Tag des Releases hinter Twitch-Drops versteckt. Um die Items zu bekommen, muss ich mir einen Frontier-Account machen, einen Twitch-Account und muss beide verbinden und Stunde um Stunde unfähige Twitch-Streamer sehen, statt das Spiel zu spielen, für das ich bezahlt habe. Die Items sind außerdem zeitlich beschränkt, also verpasst man sie für immer.

Ein Nutzer schrieb etwa in einem negativen Steam-Review (via steam ):

So waren die Reaktionen: Es gab wütende Reaktionen über Steam auf die Idee. Denn dass man ein „Singleplayer-Spiel“ jetzt mit Twitch verbindet, kam überhaupt nicht gut an.

Was war die Idee? Die Entwickler hatten die Idee, spezielle Items über „Twitch Drops“ zu verteilen. Sie haben die Anfangs-Waffen der Kampagne in speziellen Versionen verteilt, die leichte Boni gaben, wie „5 % mehr Chance auf kritische Treffer.“

Das neue Strategie-Spiel Warhammer 40,000: Chaos Gate – Daemonhunters (PC) hatte zum Release am 5. Mai 2022 eine Idee: Man wollte 11 etwas stärkere Starter-Items über Twitch Drops verteilen. Aber was bei Multiplayer-Spielen für großes Interesse sorgte, löste beim Singleplayer-Spiel eine so negative Reaktion über Steam und Social Media aus, dass man den Plan aufgab.

