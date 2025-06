Nutzer fragt nach dem grausamsten Schicksal in Warhammer 40.000 – Fans haben gleich mehrere parat

Warhammer 40.000 ist düster und brutal und das bis zu einem Punkt, der die Welt fast schon wieder comichaft komisch macht. Die finstere Zukunft des 41. Jahrtausends ist aber nicht umsonst „grimdark.“ Einige Nutzer haben die schlimmsten Szenen zusammengestellt, die ihnen bisher begegnet sind.

So ziemlich jeder hat in Warhammer 40.000 irgendwo eine Leiche im Keller. Niemand ist so wirklich der „Good Guy“, alle sind nur auf andere Arten und verschieden deutlich „schlecht“.

Meist läuft das alles jedoch recht abstrakt ab und am deutlichsten dürfte das Chaos hervorstechen. Chaos-Götter leben hauptsächlich von negativen Emotionen und die lassen sich durch Leid, Qualen und Krieg am einfachsten auslösen.

In ein paar wenigen Fällen lässt sich jedoch tatsächlich durch und durch böses Verhalten ausmachen – etwa bei Erebus, dem „Ur-Verräter“, durch den das Chaos im Imperium erst Fuß fassen konnte. Stellenweise gibt es immer wieder solche Szenen.

Ein Nutzer auf Reddit hat nun jedoch mal in die Community gefragt, welche „kreativen“ Boshaftigkeiten es so in der Welt gibt. Dabei gehe es nicht nur um die Drukhari, die quälen müssen, um leben zu können, sondern um das richtig diabolische Zeug. Und natürlich antwortet die Community …

Normalerweise mache ich das nicht, aber eine kleine Warnung vorweg: Teilweise ist da echt harter Tobak dabei. Und zum Ausgleich, hier ein deutlich angenehmerer Trailer zum neusten Warhammer-Rollenspiel:

Epimetheus, oder: Warum man Abaddon nicht erzürnen sollte

Im Kommentar mit den meisten Likes erklärt ein Nutzer, was mit Epimetheus passiert ist. Epimetheus ist einer der Gründer der Grey Knights, also des Ordens der Space Marines, der so geheim ist, dass kein Sterblicher davon wissen darf.

Nach einem Kampf mit einem Großen Dämonen wurde Epimetheus von Abaddon gefangengenommen, dem aktuellen Kriegsmeister des Chaos. Der war nicht sonderlich begeistert von Epimetheus’ Gegenwehr. Seine Bestrafung für den Grey Knight war mehr als nur kreativ:

Epimetheus’ Augen und Mund wurden mit Dämonen-Sehnen zugenäht.

Zunge und Hände wurden ihm abgeschnitten.

Dem Space Marine wurde der Carapax (engl. „Black Carapace“) herausgerissen.

Seine Progenoiddrüse wurde entfernt und Fabius Bile übergeben, dem Primarchen der Death Guard. Mit den Drüsen werden neue Space Marines erschaffen.

Zuletzt wurde Epimetheus ein „Blank“ an den Körper angenäht, also ein Mutant, der jegliche psionische Kraft in der Nähe unterdrückt.

Selbst, wenn Epimetheus gerettet wird, ist es unwahrscheinlich, dass er je wieder kämpfen kann. Ohne den Carapax kann er keine Servorüstung tragen wie andere Space Marines und ob er sich von den Verstümmelungen erholt, ist fragwürdig.

Im Thread gibt es weitere üble Schicksale von Space Marines – aber die sind immerhin für Grausamkeit und Krieg gezüchtet worden. Warhammer 40.000 kennt jedoch auch mit „normalen“ Leuten keine Gnade …

Gambol, der lebende Spielzeug-Clown

Ein ausführlicherer Kommentar gibt ein Exzerpt aus dem Horror-Roman „The Bookkeper’s Skull“ von Justin D. Hill. Dort geht es um Gambol, den lebensgroßen Clown, der als Spielzeug für einen Adligen „gebaut“ worden ist.

Gambol ist über die Jahre immer wieder genannt worden als Beispiel für Grausamkeit in Warhammer 40.000. Er wird beschrieben als Puppe mit Holzgliedern, einem aufgemalten, roten Lächeln, weißer Haut und bunten Haaren – wie man sich einen Clown eben vorstellt.

Allerdings war Gambol einmal ein Mensch und ist es in gewisser Weise immer noch. Verbrecher, Häretiker und anderen unglücklichen Gefangene werden im 41. Jahrtausend häufig zu Servitoren, lobotomisierten Automaten, die echte Roboter ersetzen.

Ihnen wird die Hirn-Aktivität eingeschränkt, je nach Einsatzbereich und gewünschtem Leid des Servitors mehr oder weniger, und sie werden in einen halb-mechanischen Körper gesteckt. Im Fall von Gambol wurden ihm sämtliche Gliedmaßen abgeschnitten und durch Holz ersetzt, damit er wie eine Puppe wirkt – deren Fleisch-Teile jedoch „stetig eitern“ und jucken.

Im Buch ist das Adels-Kind mittlerweile erwachsen und besucht Gambol, der in einem dunklen Schrank „lebt“, noch ein letztes Mal. Von Gambols Verstand sind nur noch kindhafte Freude und Trauer übrig geblieben.

„Mhh, Dämonen-Kekse“

Eine (vermutlich) weniger grausame, dafür deutlich kreativere Boshaftigkeit hat sich ein Chaos-Kult voller dunkler Tech-Häretiker ausgedacht. Wie ein Nutzer beschreibt, hat das „Daecrepticum“ eine Methode entwickelt, Dämonen nur teilweise zu beschwören und ihnen dann Gliedmaßen abzunehmen.

Diese Gliedmaßen sollten dann dazu dienen, Artefakte mit Chaos-Macht zu verstärken. Aus einem davon sollen jedoch die Knochen entfernt worden sein, um daraus Mehl zu machen – das wiederum zu einer Art Hostie gebacken wurde.

Auf einem Planeten, bei dem es zu einem heiligen Feiertag für die gesamte Bevölkerung Hostien gegeben hat, wurden dann diese Dämonen-Plätzchen verteilt und auf einen Schlag wurden die Einwohner der gesamten Welt zu Chaos-Gezüchten. Kein schönes Schicksal …

Warhammer 40.000 hat viele solcher Geschichten zu erzählen, auch wenn die allermeisten davon nicht so grausam sind wie die hier beschriebenen. Wenn ihr tiefer in die Welt eintauchen wollt, ohne gleich traumatisiert zu werden, haben wir hier ein paar Start-Punkte für euch: Es gibt über 350 Bücher zu Warhammer 40.000 – Das sind die 15 besten, um in die Welt einzusteigen