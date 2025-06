Warhammer 40.000: Darktide bekommt seine erste neue Klasse, kostet 12 Euro – Das steckt im DLC und im kostenlosen Update

Wer Discord nutzt, kann sich in 15 Minuten ein schickes Wandbild für die Basis in Dune: Awakening erspielen

Mit dem neuen Update „Battle for Tertium“ wird Warhammer 40.000: Darktide noch besser für Einsteiger und bringt selbst für Veteranen spannende Neuerungen mit sich. Falls ihr euch das Spiel ansehen wollt, ist jetzt der ideale Zeitpunkt – selbst, wenn ihr die Welt so überhaupt nicht kennt. Denn Darktide ist eines der besten Spiele, um in die Welt von Warhammer einzusteigen .

Während der Kampagne schaltet ihr nach und nach neue Features frei, die so in die Story eingebettet sind, statt wie zuvor alles über Level freizuschalten. Die Missionen selbst wurden ebenfalls überarbeitet:

Als wichtigste Neuerung kommt eine Kampagne ins Spiel. Statt lose die Missionen zu spielen, habt ihr nun die Möglichkeit, mehrere Missionen linear zu erledigen mit Cinematics und „Debriefings“ nach den Aufträgen. So erhaltet ihr mehr Story zu den Charakteren und der Mourningstar, also dem Leerenschiff, von dem aus ihr startet. Spieler mit Charakteren über Level 10 können die Kampagne überspringen, wenn sie wollen.

