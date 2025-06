Ein düsterer Koop-Shooter auf Steam bietet euch jetzt die ideale Möglichkeit, in Warhammer 40.000 einzusteigen

Für Warhammer 40.000: Darktide steht der erste kostenpflichte DLC an und mit ihm kommt ein kostenloses Update für alle Spieler. Genau dort stecken Änderungen, die dem Shooter schon seit Release fehlen und sind ideal für neue Spieler. Aber auch Veteranen kommen auf ihre Kosten.

Was ist das für ein Shooter?

Ihr spielt Darktide im Koop mit einem Team aus vier Spielern. Zwar ist das Spiel ein Shooter, Munition ist aber durchaus begrenzt, weswegen ihr mindestens genauso oft zum Schwert greifen müsst, eine verbreitete Waffe in Warhammer 40.000.

Euch stehen verschiedene Klassen mit unterschiedlichen Skills sowie anpassbaren Ausrüstungen und Talentbäumen zur Verfügung. Vom magiebegabten Psioniker bis hin zum bulligen Ogryn stehen euch verschiedene Spielstile offen.

Das Spielprinzip ist ähnlich wie Left4Dead oder der Vorgänger Vermintide: Ihr erledigt einzelne Missionen in recht schlauchigen Leveln mit Zusatz-Zielen, bekommt am Ende eine Belohnung und könnt leveln. Teamwork ist Pflicht.

Das macht Darktide jetzt besser: Am 23. Juni 2025 erscheint der erste DLC mit der Arbites-Klasse und zugleich kommt ein kostenloses Update mit einigen richtig starken Änderungen. Die vielleicht wichtigste: Die Story wird deutlich stärker ins Spiel eingewoben.

Statt zerfasert und in Brocken die Leute kennenzulernen und euch langsam durch reinen Level-Grind neue Inhalte freizuschalten, ist die Story rund um Atoma, euer Schiff und die NPCs in die Missionen und die Zwischen-Sequenzen eingebettet. Eine 17-teilige Kampagne führt euch Stück für Stück durchs Spiel. Zugleich habt ihr mehr Entscheidungsfreiheit durch:

die Möglichkeit, die Kampagne komplett zu überspringen und nur Missionen zu spielen (falls euch Story einfach nicht interessiert)

ein überarbeitetes Schwierigkeits-System, das ihr nun dynamisch über gespielte Missionen erweitert, statt wie zuvor über Level

mehr Auswahl an Missionen: jede Mission auf dem Board ist für jede Schwierigkeit verfügbar, statt wie zuvor nur für bestimmte Schwierigkeiten

eine verbesserte Waffen-Auswahl durch Balancing und Buffs, etwa für Schrotflinten – Ziel ist es, dass ihr euren Spielstil findet und durchziehen könnt

Wer zahlen will, kann sich zudem den Arbitrator als neue Klasse freischalten, einen brutalen Space-Polizisten im Judge-Dredd-Stil. Arbitratoren sind insbesondere mit ihrem Schild die Tanks im Team und haben als einzige Klasse einen Begleiter, einen kybernetisch verbesserten Cyber-Hund.

Darktide zeigt euch Warhammer 40.000, wie es wirklich ist: dreckig, gemein und zynisch

Mit dem neuen Update erleichtert Darktide den Einstieg ins Spiel enorm, indem der Fortschritt organischer eingebettet wird. Das war bisher ein Problem neuer Spieler, wenn auch kein großes: der Start hat sich oft etwas „abgekoppelt“ angefühlt.

Darktide ist zugleich der ideale Einstieg in die Welt von Warhammer 40.000 allgemein. Wo ihr in anderen Spielen einen Space Marine spielt oder ein anderes wichtiges Mitglied des Imperiums, seid ihr in Darktide einfach nur Abschaum und damit das, was im Imperium am häufigsten anzutreffen ist.

Die Welt ist düster und grausam, das Imperium kein freundlicher Ort, sondern eine harte Militärdiktatur. Darktide lässt euch das spüren: ihr seid ersetzbar. Wenn ihr sterbt, ist das eben so, euer Tod ist teilweise nicht einmal einen Aktenvermerk wert.

Zugleich habt ihr im Spiel immer wieder bissige Interaktionen zwischen den Charakteren („banter“) oder Kommentare zur Umgebung oder Gegnern, oft verbunden mit dunklem Galgenhumor. Auch der Arbitrator soll hier mit eingebunden werden. Kleiner Fakt am Rande: Eine der Sprecherinnen für eine der weiblichen Arbites-Stimmen ( The Authoritarian ) ist Devora Wilde, die schon Lae’zel in Baldur’s Gate 3 gesprochen hat.

Zusammen mit der dreckigen Welt ist das genau die Atmosphäre, die Warhammer 40.000 ausstrahlen will. Für Neulinge ist das vielleicht im ersten Moment befremdlich, aber die Welt hat schließlich nicht umsonst so viele Fans: Nutzer fragt, ob noch jemand bei seinem ersten Mal Warhammer 40.000 schockiert war, bekommt abgebrühte Antworten