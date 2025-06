Der Koop-Shooter zu Warhammer 40.000 bringt eine neue Klasse für 12 Euro, aber die besten Neuerungen sind kostenlos

Strahlung in Dune: Awakening – So wirken sich die toxischen Zonen aus und das könnt ihr dagegen tun

Nachdem Darktide bereits mit Unlocked and Loaded viele Kritikpunkte bestehender Spieler beseitigt und das Spiel deutlich verbessert hat, fühlt sich das kommende Update so an, als wäre es ideal, um mit dem Spiel anzufangen.

Rein vom Gameplay her reiht sich der Arbites hervorragend in die anderen Klassen ein. Er ist nicht deutlich stärker oder schwächer und hat seine Rolle im Team. Bisher waren die schwerfälligen Ogryns die Fleisch-Schilde des Teams, aber eben schwerfällig und die „Heavy Weapons Guys.“

Der Arbites-DLC erscheint am 23. Juni für alle Plattformen (Steam, Xbox, Game Pass, PS5) und kostet 11,99 Euro oder 18,99 Euro in der Deluxe-Edition mit kosmetischen Extras wie Skins und Portrait-Rahmen.

