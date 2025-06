Space Marine 2 bringt endlosen Modus, auf den Spieler seit Monaten warten – Will selbst den besten Teams ihr Können abverlangen

Warhammer 40.000: Space Marine 2 möchte mit einem endlosen Modus testen, wie gut ihr wirklich seid. Fans haben lange auf den Modus gewartet.

Was ist das für ein Modus? In Warhammer 40.000: Space Marine 2 wartet die Community seit Monaten auf die Einführung des sogenannten „Siege Mode“. Das ist eine Art Horden-Modus, in dem ihr euch in Teams aus bis zu 3 Spielern endlosen Gegner-Wellen in großen PvE-Schlachten entgegenstellt, um eine imperiale Festung vor der Chaos-Armee und den Tyraniden zu verteidigen.

Der Modus wurde bereits vor Monaten angekündigt, doch ließ bis zuletzt auf sich warten. Viele Spieler freuten sich seither auf die endlose Herausforderung, und jetzt ist es endlich so weit: Ab sofort könnt ihr den Siege Mode auf den öffentlichen Testservern von Space Marine 2 spielen.

Immer stärker werdende Gegner-Wellen mit Boss-Kämpfen

Wie ist dieser Modus aufgebaut? Der Kampf gegen die Gegner-Wellen findet in einer imperialen Festung auf Kadaku statt, die in drei Sektoren unterteilt ist:

Verteidigungspositionen

das Arsenal

der Kontrollraum

In diesen drei Sektoren müsst ihr 5 Wellen überleben, ehe ihr in den nächsten Sektor vordringen könnt. In jeder fünften Welle müsst ihr zudem einen Boss-Gegner bezwingen. Habt ihr alle Sektoren erfolgreich verteidigt, könnt ihr zu den früheren Positionen zurückkehren und diese verstärken.

Die Entwickler sagen, die endlosen Wellen des Modus stellen selbst die stärksten Teams vor eine Herausforderung. Diese Wellen sollen im Verlauf des Modus zudem immer stärker werden, weshalb es zwischen jeder Welle eine kurze Auszeit gibt, um strategische Entscheidungen zu treffen und beispielsweise eure Munition aufzufüllen.

Munition, medizinische Spritzen und andere Hilfsmittel könnt ihr im Tausch gegen Ressourcen erhalten, die ihr für erfolgreich überstandene Wellen und das Erfüllen von Nebenmissionen bekommt. Bei den Nebenmissionen handelt es sich beispielsweise um die Einnahme strategischer Positionen.

Wenn ihr eure Ressourcen im Team bündelt, könnt ihr euch davon einen Dreadnought holen – den ihr allerdings nicht selber steuern könnt. Dreadnoughts sind schwer gepanzerte und nahezu unzerstörbare Kampf-Läufer. Mehr zu den Dreadnoughts könnt ihr hier nachlesen:

Schwache Belohnungen schmälern die Vorfreude

Was sagen die Spieler zum Modus? Auf Reddit gibt es bereits erste Stimmen zum Modus. Ein Spieler beschreibt das Gameplay des Modus als würde man direkt „den spaßigsten Teil der PvE-Operationen“ beitreten, mit intensiven Kämpfen gegen mächtige Gegner.

Im Kommentarbereich der Patch Notes (via focus-entmt.com) kritisieren einige Spieler aber die eher mäßigen Belohnungen, die es für das Spielen des Modus gibt. Dort ist bislang nur von „roten, weißen und blauen Skins“ als Belohnung die Rede. Das finden einige Spieler doch etwas mau.

