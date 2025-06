Macher vom erfolgreichen Rollenspiel zu Warhammer 40.000 auf Steam wollen ihr neues Spiel vermarkten, aber selbst Fans sind vorsichtig

Spieler will Lilith aus Diablo 4 verehren, aber Fans erklären: So nett ist die gar nicht

So verändern Skills in Diablo 4 ihr Aussehen, wenn sie stark genug werden

Ob sich Dark Heresy in die Spiele mit holprigem Start einreiht, wird sich zeigen. Der Trend geht aber zumindest deutlich hin zu stabileren Releases von Owlcat. Und zumindest Rogue Trader ist bereits jetzt eines der besten Spiele, wenn ihr in die Welt von Warhammer 40.000 einsteigen wollt .

Allerdings arbeitet Owlcat auch daran, die Spiele noch einmal zu polieren und spielbar zu machen. Dazu werden sie über Jahre hinweg mit neuen Inhalten versorgt. Rogue Trader etwa erhält am 24. Juni 2025 seinen zweiten DLC Lex Imperialis, in dem ihr einen Adeptus Arbites als neuen Begleiter erhaltet.

Eine Handvoll Menschen dürfen in Warhammer 40.000 das tun, was für alle anderen Ketzerei wäre

Das Rollenspiel zu Warhammer 40.000 auf Steam ist gerade so günstig wie nie, führt euch für 28 Euro in die düstere Welt ein

Der aggressive Ton kommt überraschenderweise gut an, die Nutzer finden: Das passe exakt in die düstere, faschistische Welt von Warhammer 40.000. Trotzdem sind sich in den über 180 Kommentaren die meisten Fans einig, dass sie nicht vorbestellen werden.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to